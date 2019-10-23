中評鏡頭：勃蘭登堡門見證兩德的分裂與統一

勃蘭登堡門位於德國首都柏林的市中心、美國駐德領事館的不遠處，最初是柏林城墻的一道城門，因通往勃蘭登堡而得名。（中評社 林艶攝） 中評社北京10月23日電（記者 林艷）勃蘭登堡門位於德國首都柏林的市中心、美國駐德領事館的不遠處，最初是柏林城墻的一道城門，因通往勃蘭登堡而得名。它曾見證了德國半個世紀的分裂，並且在柏林墻倒塌之後成為兩德統一的象徵。到訪柏林這座城市的大多數人都會慕名來到這座充滿歷史色彩的城門打卡，尤其是夕陽時分這裡總是聚集著來自世界各地的人。



一個城門為何會吸引這麼多人前來？這是因為其背後的深遠歷史。起初，勃蘭登堡門只是一座用兩根巨大的石柱支撐的簡陋石門。1788年，普魯士國王腓特烈·威廉二世為紀念普魯士統一德意志帝國，下令重新建造勃蘭登堡門，歷經三年於1791年完工。這是一座新古典主義風格的砂岩建築，由著名的德國建築師郎漢斯設計，仿照了希臘雅典衛城的柱廊建築風格。高26米、寬65.5米、深11米，由12根15米高、底部直徑1.75米的多立克柱式立柱支撐著平頂，東西兩側各有6根愛奧尼柱雕刻，前後立柱之間為墻，將門樓分隔為5個大門。可以說，看起來相當的巍峨壯麗！



當然，最吸引眼球的還是門頂中央最高處的一尊高約5米的勝利女神銅質雕塑。遠遠就能看到，女神手持帶有橡樹花環的權杖，張開身後的翅膀，駕著一輛四馬兩輪戰車面向東側的柏林城內。只是，現在人們看到的這座女神雕塑已經不再是1791年建成時遺留下的真跡。因為，它曾在普法戰爭中被法國將軍拿破侖拆卸下來作為戰利品拉回巴黎。雖然後來歐洲同盟軍在滑鐵盧大敗拿破侖後，將其索回並重新安防在此門頂上。但在第二次世界大戰中，卻被炸毀。因此，目前大家所能看到的這座女神雕像是文物修復專家根據石膏模型和檔案照片重新鑄造的。



它曾作為德意志統一的象徵出現在世人面前，卻也成了德國分裂的標誌。1945年5月，德國在第二次世界大戰中戰敗投降。英、美、法三國部隊占領了德國的西部領土，蘇聯軍隊則占領了德國的東部領土。1961年8月13日，民主德國政府圍繞西柏林修築了一道圍墻，封鎖了勃萊登堡門，並在東、西柏林分界處建起“柏林墻”，勃萊登堡門處在東、西柏林的交界點上，成了柏林墻的一部分。柏林墻在勃萊登堡門後劃了一道弧形並向左右兩邊延伸將整個柏林隔成兩半。勃萊登堡門也因此成為了軍事禁區，一直到1989年兩德重新統一前夕，才重新開放。



傍晚十分，夕陽的餘輝金閃閃地灑落在女神像上。有不少當地的市民來到這裡散步或者慢跑，也有一些遊客在這裡留影拍照。不論穿過這座城門是出於什麼樣的目的，但在看到各個通道內側石壁上鑲嵌著的幾十副大理石浮雕畫和門頂上莊嚴肅穆的女神雕塑，仿佛看到了兩德分裂、統一的歷史在眼前閃過。

