中評鏡頭：世界上最漂亮的玻璃火車站在柏林

紅色的列車從柏林火車站駛出（中評社 林艶攝） 中評社香港10月18日電（記者 林艷）建於1996年的柏林中央火車站不僅是柏林的交通樞紐，也是德國乃至歐洲最大、最現代的換乘火車站。這個用鋼筋玻璃設計完成的建築通透明亮，曾被譽為世界上最漂亮的火車站。它坐落在東西德昔日的邊界上，兩德合併後為滿足日益增長的出行需求新建而成，成為柏林繼帝國議會大廈和勃蘭登堡門後的第三座德國統一的地標性建築。



這座歷時10年、耗資130億歐元（約1020億元人民幣）建成的五層鋼結構玻璃建築，占地1.5萬平方米，猶如一個巨型玻璃藝術品。德國建築師曼哈德·馮·格康（Meinhard von Gerkan）在設計時，拋棄了傳統火車站的結構，大膽地往空中立體發展。火車站分上下五層，地上三層為東西向火車和輕軌的站台，地下二層為南北向火車的站台。車站地面軌道長320米，地下月台長450米。東西向玻璃屋面長達321米，形成了一個火車站內部共享“天窗”，能夠讓自然光直達最底層的站台，每一層都非常的通透、明亮、靈動。



柏林火車站是一體化歐洲的重要交通樞紐，每天有超過1100列火車進出，可接送30萬乘客。通往德國各地的高速城市列車ICE和普通列車Intercity、通往歐洲其它國家的列車Eurocity、從巴黎到莫斯科的鐵路、以及從斯德哥爾摩前往維也納的鐵路、通往柏林周邊地區的區域火車Regional Express、市區各路輕軌地鐵、城軌巴士都在此匯集。



不僅如此，這個堪稱世界上最大的火車站還匯聚了80多家的商店。餐廳、時裝、書店、超市、食品和日用品一應俱全。趕時間的乘客可以打包一個漢堡或披薩，時間充足的乘客可以找個餐廳坐下來吃一碗熱乎乎的拉面，時間富餘的乘客還可以飯後在車站的各個商店逛一逛購買一些當地的特產，到點後無需安檢直接上車自由找座即可。在這個偌大的火車站裡，既可以搭乘任意一班火車前往你想去的城市和國家，又可以悠閑地享受購物和美食之旅，抬頭可以欣賞落地玻璃窗的空間立體設計，可以說在這裡的每一分每一秒都不浪費。

