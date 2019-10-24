中評鏡頭：世界最大的露天畫廊看不盡的藝術

東邊畫廊上知名畫作《兄弟之吻》（中評社 林艶攝） 中評社北京10月24日電（記者 林艷）東邊畫廊是現存唯一一段較長的柏林牆，也是世界上最大的露天畫廊，匯聚了世界各國藝術家們的不同主題畫作，被列為保護建築。這個免費的畫廊不僅有歷史的痕跡，還有藝術的沉澱，因此成為人們來到柏林必去的一個地方。



來到柏林的磨坊街，天空下著小雨，撐著雨傘沿著有畫作的街道前行，一路尋找最著名的作品Dimitri Vrubel的“兄弟之吻”、Gunther Schaefer的“祖國”等。通過一個長廊，看到有一群人圍在一副繪畫前留影拍照，就知道這幅知名的“兄弟之吻”畫作就在前方了。為了在這幅畫面前打卡，很多人甚至丟掉了雨傘，也有媽媽帶著可愛的小孩子在那凹造型。兄弟之吻是由莫斯科藝術家迪米特里·弗魯貝爾創作的，曾是柏林牆上最著名的塗鴉之一，內容是前蘇共中央總書記列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫親吻前東德最高領導人埃里希·昂納克。它象徵著前蘇聯和東德的戰略合作關係。



雖然在這個畫廊里可以欣賞到各式各樣的精彩畫作，但來到這裡的人更多還是會尋找這段僅存的一千多米城牆背後承載著的沉重歷史。第二次世界大戰以後，德國被蘇聯、美國、英國和法國分成四區占領，柏林也被迫分割為東柏林和西柏林。為了阻止民主德國和聯邦德國之間的人員自由往來，民主德國1961年8月13日在己方領土上建立起環繞西柏林邊境長達155公里的邊防圍牆，這也是為後人所熟知的柏林牆。這道圍牆成為了德國分裂的象徵和符號，阻擋了無數家庭的團聚，也阻攔了很多親人好友之間的相見，留下了一個國家因為分裂而造成的悲痛記憶。直至1990年6月，民主德國政府正式決定拆除柏林牆。



如今只有在很少的幾處還能看到一些柏林牆的殘跡，而東邊畫廊則是現存的最長一段，也是最著名的一段，長達1316米。在東西柏林分離期間，彩色裝飾畫家和藝術家以牆代紙，其中柏林牆西側一面就成為備受青睞的作畫場所。柏林牆倒塌後，一些著名的噴畫藝術家開始在東側一面作畫。1990年，吸引了來自21個國家的180位藝術家在這段柏林牆創作不同主題的繪畫，於是誕生了今日的畫廊。



漫步在東邊畫廊，偶爾還是能看到一些當年留下的鐵網。這段柏林牆被列入保護建築，也時刻地提醒著人們國家分裂對人民的傷害。

