中評社香港10月10日電／10月10日凌晨2時，中國民航完成史上最大範圍空域調整。全國範圍內共調整航路航線超過200條、調整班機航線走向4000多條，形成了全新的空域運行環境。



與此同時，大興國際機場航行情報也生效運行，由此涉及的新建機場跑道、重大飛行程序調整、重大空域調整和航路航線走向調整共同生效啟用。



據新華社報道，民航局空管局局長車進軍介紹，一個機場能否順暢運行，空中環境極為重要。與地面交通不同，空中交通環境更復雜、更立體、涉及範圍更廣，空域優化是一項系統工程，稍有變動就有可能引發大範圍的調整。



此次大興國際機場空域調整方案整體遵循單向循環設計思路，對部分航班量500架次以上的主幹航路進行了平行單向化改造，形成主要國際、國內幹線航路“來去分開，隔離運行”。在優化航路網的基礎上重新梳理全國大部分地區空中交通流走向，均衡航班流分佈，疏解航路擁堵點，提高了資源要素的配置效率。



“推進空域融合，調整空域結構，高效利用空域資源，推進空域精細化管理，加強軍民融合，助推國家戰略，是本次空域調整的總體思路。”車進軍表示。



從2015年開始，民航局空管局整體謀劃，統一協調，華北、華東、中南、東北、西北五個地區空管局協同配合，歷時四年完成了空域調整。此次空域調整，北起中蒙邊境線，南至桂林管制區，西起內蒙古西部，東至大連管制區，東西縱貫1350公里，南北橫跨2200公里，調整航路航線200餘條，調整後的航路航線新增里程約4700公里；調整班機航線走向4000多條，預計涉及5300餘架次航班；新增航路點100餘個，全國共有29個民航運輸機場進行了相應的飛行程序調整。



此次空域調整中，變化最大的是華北空管局所轄管制空域，共調整了52個區域及進近管制扇區，區內有18個民航運輸機場的飛行程序發生了變動。



此外，在北京區域管制區範圍內，現有的大部分主幹航路將被取消，取而代之的是兩或三條功能特定化的平行航線（航路寬度為20公里，航線沒有寬度）。為了適應全新的航線結構，華北空管局重新規劃了現有的北京區域管制扇區，數量由27個增加到31個，可以滿足大興機場開航初期的管制需求。