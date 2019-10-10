泛藍升旗　李佳芬要擦亮“中華民國”招牌

李佳芬在泛藍雙十大會中致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬，今天下午北上參加泛藍雙十大會，李佳芬向現場群眾表示，今年真的是光輝十月，到處都看到“國旗”飄揚，在高雄有好多人看到“國旗”眼淚掉下來，“我們要找回“國家”，讓“中華民國”招牌重新擦亮，以“國家”為傲，更要知道“國家”將來發展的重心。”



泛藍團體今天在“國父紀念館”舉辦雙十慶祝大會，馬英九、國民黨主席吳敦義和黨籍“立委”參選人都到場，李佳芬代表韓國瑜出席，本預計會和馬、吳同台，但李因為早上行程延遲，沒有趕上12時多從雲林北上的高鐵班次，改搭1點多的班次，導致遲到1小時，在馬吳離場後李才趕到。



主辦單位安排李佳芬到另一個演唱會的舞台致詞。李表示，今天韓國瑜在高雄有行程，她代表韓國瑜到台北感謝大家，韓國瑜一路參與競選的過程，她常常忘記先生是在選“總統”，她覺得是跟很多好朋友共同走一條對的道路，“國家”需要核心目標，大家要一起努力，讓台灣經濟重新站起來，老人安養、年輕人得到照顧，讓年輕一代比這一代有更寬廣的路走。



李佳芬說，韓國瑜常常講“莫忘世上苦人多”，這應該成為“中華民國”的價值，大家努力賺錢共同負擔社會責任，不希望台灣角落還有暗自哭泣的家庭，這是共同的責任。



李佳芬最後表示，謝謝大家一起陪韓國瑜走這條路，雖然辛苦，但他們會堅持，也請所有好朋友抱持正向能量一起繼續向前走 ，祝“中華民國”生日快樂。