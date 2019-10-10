中國年輕媽媽用編織緩解育兒焦慮

中評社香港10月10日電／秋風漸起，穿上毛衣的人們可能不知道，建築物也可以穿毛衣。在上海，有一群年輕媽媽用毛線編織裝飾身邊的建築，溫暖街區的同時，也溫暖了曾經抑鬱的心靈。



今年30歲的毛晚是兩個孩子的媽媽，幾年前她只在閒暇時嘗試過一次編織。而如今，她組建了千餘名編織愛好者的群組，在各個社交平台收穫了超過十萬名粉絲。這一切，源自她幾年前的一次經歷。



新華社報道，2015年，毛晚有了第一個孩子，但為人母的經歷並不只有幸福與滿足。愛漂亮又開朗的她難以接受自己多了一道剖腹產疤痕，直到孩子一歲時才敢照鏡子。更沒想到的是，曾經只聽說過的產後抑鬱會找上門來。



“當時所有人注意力都在寶寶身上。”毛晚說。那時的她，隨時都能流下眼淚，因為焦慮與低落，連寶寶哭的時候都提不起勁去看一眼。



這一切因為幾團毛線發生了改變。毛晚找到了新目標：為寶寶織一頂小帽子和幾雙鞋子。



“我把織出來的嬰兒帽照片發到社交網站上，沒想到收到許多朋友的讚美。”隨後，她申請了一個微博賬號，用來分享自己的作品和編織技巧，以及育兒過程中的感悟，逐漸吸引了來自全國各地的“粉絲”。



如今，毛晚組建了三個編織交流群，每個群裡都有300多名愛好者，大部分都是年輕媽媽，也有還沒結婚的白領，希望能用編織緩解生活中的焦慮和壓力。



毛晚開始在網絡上找尋更多編織式樣和創意。她發現，國外的很多編織愛好者會用“編織塗鴉”的形式裝點街道和建築，讓更多人關注編織背後的精神健康，便想在上海也進行同樣的創作。