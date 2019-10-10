2019年台灣中青年企業代表參訪活動在京舉行

參訪團成員在中關村國家自主創新示範區展示中心體驗高新科技。 中評社北京10月10日電／由北京市台聯主辦的2019年台灣中青年企業代表參訪活動於日前在京舉行。台灣青年企業家協會、中南部企業代表人士和在京台灣青年創業代表30餘人參加活動。參訪團一行先後參訪了北京世界園藝博覽會、2022年北京冬奧組委、中關村國家自主創新示範區展示中心等地，並專程參觀了“偉大歷程 輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展”。活動為廣大台灣中青年群體全面深入了解祖國大陸七十年來經濟社會發展所取得的輝煌成就，進一步深化台灣同胞文化認同與民族認同，樹立文化自信與民族自信，夯實兩岸同胞心靈契合搭建了良好平台，取得了積極成效。



在北京世界園藝博覽會，參訪團成員充分了解了祖國大陸各省市代表性花卉與綠植，深刻感受到大陸地區為改善生態環境、發展循環經濟、創建和諧宜居家園所做出的巨大努力和取得的驚人成就。特別是當了解到世園會結束後園區將作為區域生態產業推動京津冀協同發展，成為打造生態文明的好課堂，鑄就綠色發展的新引擎，構建生態旅遊新的目的地時，各位團員紛紛表示贊同與讚賞，認為此次參訪讓大家看到了更加“精致的”的大陸。石秀灣集團董事長郭美珍表示，大陸地區對於循環經濟和可持續發展的高度重視，讓資源得到了更加精准有效的利用，為經濟社會發展，特別是在人文教育與理念樹立等軟實力發展方面，注入了更加強勁的動力，相信未來祖國大陸的生態環境將更加美好。



在北京冬奧組委，參訪團成員詳細走訪了剛剛建成的北京冬奧會展示中心，參觀了北京冬奧組委園區和首鋼工業遺存展廳，並與冬奧組委領導和相關部門負責人進行了交流座談。座談會上，參訪團成員詳細聽取了北京、延慶和張家口三大賽區場館和配套設施建設的情況介紹，對冬季奧林匹克運動建立起清晰直觀的概念，特別是北京冬奧會中多項專業高科技制冰、制雪和賽事保障技術，更加激發了參訪團成員對於參與冬奧、感受冬奧和融入冬奧的熱情，期待能夠同祖國大陸同胞一起，通過項目合作或參與志願者服務等工作，共享民族盛世。北京冬奧組委場館管理部部長姚輝表示，北京是目前全世界唯一既舉辦過夏季奧運會又即將舉辦冬季奧運會的城市，這是中華兒女共同的驕傲，熱情歡迎台灣同胞能夠參與到北京冬奧組織、籌備和服務工作之中，以期在冰雪之中共同譜寫暖意融融的“兩岸一家親”。