中評鏡頭：深綠選區發藍芽　屏東藍軍慶雙十

韓國瑜屏東競選主委王進士、副主委蘇清泉帶隊遊行。（中評社） 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）中國國民黨在全台各地舉行雙十慶典！韓國瑜屏東縣競選總部、屏東韓家軍與國民黨屏東縣黨部10日發起遊行活動，遊行由森巴鼓隊開路，韓屏東競總主委王進士、副主委蘇清泉、總幹事廖婉汝主委率領數百人穿著“國旗”裝、手持“國旗”祝福“中華民國”生日快樂。



安泰醫院榮譽院長、前藍委，也是去年屏東縣長國民黨提名候選人蘇清泉表示，今天是“中華民國”108年“國慶”，大家穿著“國旗”裝、手持“國旗”走在屏東市區街頭，非常有意義，以往都是在眷村舉辦升旗典禮，但今天增加遊行活動，算是多年來的第一次，也期望“中華民國”能夠國運昌隆、人民幸福。



屏東韓家軍召集人王豪餘與熱心幹部站在宣傳戰車上，呼口號祝福“中華民國”生日快樂，唱“愛國”歌曲，帶動現場氣氛，也讓市民朋友感受“國慶”氣氛。



深綠屏東這是隨韓國瑜大動作舉行雙十慶典活動，就是希望喚起大家的支持認同，屏東藍營“立委”選將葉壽山、屏東市長林恊松、屏東縣議員唐玉琴、陳揚、李世淦、市代會主席蕭國亮、市代方華雄、嚴詠馨、蘇資婷、屏東縣林姓宗親會副理事長林育先也出席參加。