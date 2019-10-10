安倍在眾院強調修憲意義　期待加速討論

中評社香港10月10日電／日本首相安倍晉三10日上午在眾院預算委員會會議上，強調修憲的意義稱：“制定憲法已過去70多年。難道不應對不符合時代的部分進行修訂嗎？”他還表示“提高全民討論和關注十分重要。期待第一大黨自民黨盡到職責”，對在自民黨主導下加速修憲討論表示了期待。



共同社消息，安倍指出：“有意見稱‘國民投票一次也未實施過，國民失去了做出判斷的機會’。”他表示：“國民將通過國民投票，判斷如何改變《憲法》，或者是不做改變。國會議員有責任為此展開討論並進行提議。”對於主權在民、尊重基本人權以及和平主義的基本理念，他強調“今後也不動搖”。



有關消費稅增稅，安倍解釋稱“將十二分地關注對經濟形勢與消費的影響。將切實支撐佔據經濟大勢的國內消費，確保經濟的良性循環”，謀求了理解。



對於防禦朝鮮彈道導彈，安倍主張“有必要切實推進加強能力”。關於朝鮮為逃避基於聯合國安理會決議的制裁而在海上轉移物資的“倒貨”行為，安倍表示由自衛隊主導正在與多個國家實施對策。



安倍是在回答自民黨議員岸田文雄、葉梨康弘和井野俊郎的提問時，做出了上述發言。



安倍與全體閣僚出席了預算委員會會議，會上開展了基本質詢。眾院預算委員會的基本質詢將於11日結束。