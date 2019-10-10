蔡得勝：解決兩岸問題不兵戎相見　要用談的

前國安局局長蔡得勝表示，解決兩岸問題只有“兵戎相見”或“坐下來談”。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）前“國安局”局長蔡得勝10日陪同中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜出席兩岸政策白皮書記者會，會後被問到如何看待蔡英文日前表示兩岸關係沒有好與壞，只有“國家”利益的問題。蔡得勝回應表示，台灣即將面臨的風險必須讓百姓清楚，海峽兩岸的問題是很糾結的問題，解決之道只有“兵戎相見”或者“坐下來談”。



蔡得勝說，“兵戎相見”這是大家都不願意的，避免兵戎相見不是只靠罵、或者外援可以解決。執政者應該告訴我們你有什麼法寶讓我們免於戰爭？這是我們要仔細去思考的。至於“坐下來談”我自認為是台灣看過最多中共文件的人，很多現在執政黨所用的語言，尤其是兩岸這區塊，很多語言對我來說相當陌生，因為我從來沒有這樣的連結。台灣什麼叫做“假訊息”？我為何來，因為我要把真正的風險告訴執政者。



蔡得勝說，我們不怕問題，但在面對問題時一定要用正確的態度。沒有人願意犧牲“國家”利益，但要追求“國家”利益要有本錢，不是用喊的！為什麼簽訂某個協議就代表投降呢？談判就是在叫碼！中共有中共的叫碼、我們有我們的叫碼。大家慢慢求同存異才能夠達成，不想談，難道想戰爭？



我們應該要鼓勵執政者勇於去談，我們要的是維護台灣的利益，不是不要去談，這兩個概念是不一樣的。希望大家有這樣的共識，朝鮮跟美國都要坐下來談才能解決問題，全世界戰爭有不靠“談”就能解決的嗎？“談”是必要的，大家不要那麼害怕“談”。只要我們準備好，有中心理念、步驟，現在兩岸實力對比差距越來越大。當年新加坡跟馬來西亞，李光耀創造了今天新加坡的光耀，靠的是腦袋與智慧，不是靠喊的。