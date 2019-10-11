中評現場：蔡英文推銷台灣美食有一套

蔡英文陪同史瓦帝尼總理戴安伯逛攤位。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月11日電（記者 洪德諭）蔡政府10日晚間在台北賓館舉行雙十酒會，邀請各國嘉賓同歡。蔡英文待了約半小時，陪同台灣在非洲唯一“邦交”國史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Dlamini）逛攤位，還充當翻譯並推薦美食，藉機行銷台灣，同時也向其他外賓致意。



蔡政府10日晚間在台北賓館舉行雙十酒會，有近20個攤位提供各國嘉賓美食佳餚，其中包括台灣名店鼎泰豐，還有蚵仔麵線、滷肉飯等台灣特色美食。受邀出席者有300多人，包括巴拉圭“副總統”韋拉斯格斯（Hugo Velazquez）、史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Dlamini）、美國在台協會處長麗英傑、台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）、執行長傅維廉（William Foreman）等外賓。久未露面的“中研院”前院長李遠哲也現身會場。



蔡英文和陳建仁以主人的身份接待賓客。蔡在晚上5時30分左右抵達，全程並未受訪，她陪同史瓦帝尼總理戴安伯逛攤位，先後前往滷肉飯與客家美食攤位，再前往冰淇淋與披薩攤位。蔡英文在冰淇淋攤位停留時，還充當起翻譯，向戴安伯說明，並接過店員送上的冰淇淋轉給戴安伯，藉機推銷台灣特色美食，逛完攤位後，蔡短暫欣賞表演，隨即離開台北賓館。