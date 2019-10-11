梁振英：政策創新促進大灣區協同發展

全國政協副主席梁振英發表主旨演講（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月11日電（記者 張心怡）由中國日報與絲綢之路經濟發展研究中心合辦的“粵港澳大灣區論壇”昨日在香港舉行，論壇以“促進創新與可持續發展，共創大灣區新機遇”為主題。全國政協副主席梁振英發表主旨演講時指出，粵港澳大灣區需要通過政策創新降低或消除不同制度、不同關稅區之間的壁壘，實現協同發展、互聯互通。



梁振英提到，“一地兩檢”之所以有效，因為它是一項政策創新。改革開放41年來，政策創新為區域協同增長提供了主要動力，讓城市之間產生很強的協同效應。粵港澳大灣區是一個獨特的地區，擁有兩種制度和三個關稅管轄區。在其他灣區，市場力量可以自由發揮協同潛力，而粵港澳大灣區需要通過政策創新降低或消除不同制度、不同關稅區之間的壁壘。



梁振英認為，港珠澳大橋的開通是一個良好起點，可讓整個大灣區獲得經濟和社會紅利，但到目前為止，這座橋的潛力尚未被充分利用。在通行的前十個月中，大橋平均每日流量為3800輛，以12小時的通行時間計算，流量相當於每分鐘5輛車。因為現有政策僅允許少量車輛通過橋梁，所以流量很小。此外，香港的雙重牌照車輛數目，加上現有配額制度所允許使用的車輛數目太少。梁振英表示，可以根據實際交通狀況向上或向下調整香港私人車輛進入廣東配額，以達致穩定狀態，令港人通過此種交通方式自由游覽廣東。



梁振英建議，打造大灣區特別通行證，無需申請簽證，為非中國公民的香港永久居民提供前往大灣區廣東城市的便利。此舉再加之港珠澳大橋的開放，將鼓勵香港及廣東城市的國際寄宿學校發展，從而為香港家長提供另一種選擇。



住房方面，梁振英表示應該向香港居民開放大灣區廣東城市的房地產市場。政策可以規定港人可以擁有最多房屋數量，以及不對香港居民開放的市場最低價格或面積。此舉將加深港人對內地的了解和親切感。



針對專業服務市場，梁振英稱，CEPA和廣東的先行計劃實施16年，專業服務市場對香港和其他駐港專業人士仍然非常局限。大膽、開放的措施不僅將有益於香港，也將促進廣東大灣區城市的社會和經濟發展。就業是將香港專業人士與國家聯繫起來的最好方法之一。



最後，梁振英還建議，香港應放寬科學家在羅湖、落馬洲地區工作的入境限制，以便此類科學家可以每天往返，而不必將舉家搬遷到香港。



展望未來，梁振英談到，大灣區迫切需要政策創新，以推動任何或所有經濟領域的增長，無論是金融服務、貿易和物流，還是專業服務。過去41年的經驗清楚地表明，需要大膽地發起變革，政策創新需要雙方的決心來解決問題。

