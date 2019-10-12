郭萬達：深圳先行示範與港深合作新機遇

中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達（右）在論壇專題對話環節發表演講 中評社香港10月12日電（記者 張心怡）10月10日，由中國日報與絲綢之路經濟發展研究中心合辦的粵港澳大灣區論壇在港舉行。中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達在論壇專題對話環節發表演講，他用舒婷《致橡樹》中的“橡樹與木棉”比喻深圳和香港的關係。郭萬達認為，深圳和香港之間的競爭是必然的，但是這個競爭是基於市場的良性的、有序的競爭，深圳取代不了香港。



8月18日，中共中央、國務院全文公布了《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》。郭萬達提到，《意見》指出深圳的三個新使命：在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局；更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富“一國兩制”事業發展新實踐；率先探索全面建設社會主義現代化強國新路徑，為實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力支撐。



郭萬達表示，深圳實行的是社會主義制度，香港實行的是資本主義制度；深圳實行的是大陸法系，香港實行的是普通法系，互相無法替代。《意見》特別強調將繼續在深圳深化改革開放，踐行高質量發展，讓深圳豐富探索“一國兩制”實踐，所以，深圳不是替代香港，而是給香港更大發展空間和更大舞台。



“中國現代詩人舒婷的《致橡樹》中有這樣一句話：橡樹和木棉站在一起，你有你的銅枝鐵幹，我有我紅碩的花朵，共享霧靄、流嵐、虹霓。”郭萬達說，深圳與香港之間的關係應該像橡樹與木棉，要通過協同、合作、交融組成粵港澳大灣區“核心主引擎”。深圳建設社會主義先行示範區意味著制度創新、科技紅利，對香港也會有更多的機遇，香港的科學家、科研人員可以參與其中。