中評關注：專家議大灣區跨界商業合作

“大灣區跨界商業合作”專題研討會（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月11日電（記者 張心怡）粵港澳大灣區論壇昨日在香港舉行。四位來自金融、法律、貿易等領域的專家在首場專題研討會上就“通過跨界商業合作，把握大灣區發展機遇”相關話題展開深入探討。



華潤集團戰略管理部高級副總監餘忠良在研討會上表示，未來大灣區將是全國最大的金融市場和中產階級聚集市場，將對華潤集團的布局有重要意義。他提到，作為多元化企業，華潤集團擁有獨特的管理體系，包括團隊安排、人才儲備都是跨行業進行，配置資產的邏輯仍將參考未來國家經濟發展的需要。華潤集團積極布局大灣區多業務平台，有大消費、大健康、城市建設與運營、能源服務、科技與金融等五大產業，目前華潤集團在粵港澳大灣區的投資回報遠遠超於其他地區。



英國地產發展商歐域資本行政總裁潘永生說，粵港澳大灣區附近海域有一些未經開發的島嶼，可通過跨境、跨行業等方式，共同啟動對這些島嶼的投資、開發與建設，以帶動旅遊、文化等產業的發展。他還提到，粵港澳大灣區擁有無限的發展潛力，大灣區內的各個城市各有特色，有著跨境合作的天然內在需求。



粵港澳大灣區研究院院長申明浩教授發言提到，1978年中國的改革開放源於跨界跨境的合作，目前粵港澳大灣區的橫空出世，開啟了改革開放新時代的篇章，新時代將會聚焦高質量的發展，大灣區的高質量發展為中國未來發展賦予了新動能。申明浩認為，跨境跨界的合作可助力大灣區發展，比如廣州擁有優質醫療和教育資源，深圳則擁有強大的科技產業，如果可以進一步整合資源，將可以發揮更大效能。同時，大灣區的政府和民眾都善於學習，未來大灣區一定可以成為智能產業革命引擎、全球產業運營平台以及互聯網時代先鋒。



香港律師會“一帶一路”委員會及粵港澳大灣區工作小組主席蘇紹聰在發言中表示，香港擁有獨特的法律服務優勢，是提供國際法律服務的重要平台。他希望香港的法律服務行業更好地擁抱創新的科學技術，通過加強與深圳的合作，幫助香港傳統法律行業在科技時代煥發出新的生機。粵港澳三地可以通過跨境、跨界合作，在法律方面相互學習借鑒。



本次論壇由中國日報與絲綢之路經濟發展研究中心主辦，以“促進創新與可持續發展，共創大灣區新機遇”為主題。首場專題研討會由香港大學專業進修學院董事局主席陳坤耀教授主持。

