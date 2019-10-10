外交部敦促土耳其對敘利亞軍事行動保持克制

中評社北京10月10日電／2019年10月10日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：當地時間9日下午，土耳其對敘利亞東北部地區採取了軍事行動。土耳其總統埃爾多安發推特稱，土耳其武裝部隊和“敘利亞國民軍”對庫爾德工人黨、庫爾德武裝“人民保護部隊”和“伊斯蘭國”恐怖分子發起“和平之泉”行動，旨在消滅試圖在土南部邊境建立的恐怖主義走廊，建立“安全區”，徹底消除土面臨的恐怖威脅。中方對此有何評論？



答：中方始終認為，敘利亞的主權、獨立和領土完整必須得到尊重和維護。我們注意到，各方普遍對土耳其軍事行動可能引發的後果感到憂慮，敦促土方保持克制。



近期，敘利亞問題政治解決勢頭上升。國際社會有關各方應該共同努力為推動敘利亞問題政治解決創造良好條件，避免給敘利亞局勢增添新的複雜因素。



問：美國領導人對NBA與中國的爭端發表了評論，稱此事應由NBA和中國自己解決。但他同時也批評了金州勇士隊和馬刺隊的教練，稱他們迎合中國，只敢說美國的壞話，不敢說中國的壞話。你對此有何評論？



答：關於NBA的問題，前兩天我已經作出了回應，就不重複了。這裡我想再強調一點，無論在中國，在美國，還是在其他國家，開展交流合作的一個重要前提就是要相互尊重。



問：昨天，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗結束了訪華行程。他在非常友好的氛圍中與中方領導人舉行會見、會談，之後還會見了中國企業家，並表示願在中巴經濟走廊框架下為中國企業提供更多投資機會。你如何評價伊姆蘭·汗總理此次訪華成果？



答：10月8日至9日，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗來華出席2019年中國北京世界園藝博覽會閉幕式並對中國進行工作訪問。中方高度重視此訪，習近平主席、李克強總理、栗戰書委員長分別同伊姆蘭·汗總理會見、會談，就雙邊關係以及共同關心的問題深入交換意見。



雙方一致同意，保持密切高層交往和更緊密的戰略溝通，及時就重大問題協調立場。高標準推進中巴經濟走廊建設，把走廊打造成為“一帶一路”高質量發展的示範工程。加強基礎設施、經貿、財金、產能等領域合作，採取有力措施促進中巴貿易更加平衡發展，實現互利共贏、共同發展。雙方還同意加強在聯合國、上合組織等多邊機制的溝通合作，共同維護地區和平穩定。



訪問期間，雙方簽署了基礎設施建設、執法安全、文化教育、媒體等領域多項合作文件。



伊姆蘭·汗總理此訪取得豐碩成果，將為中巴全天候戰略合作夥伴關係增添新的動力。



問：昨天，美國國務卿蓬佩奧稱，中國政府應對中國在新疆的“虐待”行為負責。你對此有何評論？



答：一段時間以來，美方打著宗教人權的幌子，一而再、再而三地攻擊抹黑中國的治疆政策，發表毫無根據、悖離事實的錯誤言論，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。



我們多次說過，新疆事務純屬中國內政。涉疆問題不是人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，他們都親眼看到，新疆自治區採取的預防性反恐和去極端化措施取得了顯著成效，不僅沒有損害當地民眾的宗教信仰自由，而且對國際反恐事業做出了重要貢獻。



當前，新疆政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧。美方政客的謊言欺騙不了世人，只會進一步暴露其不可告人的政治目的。我們奉勸他們摘下有色眼鏡，摒棄過時的冷戰思維，停止抹黑攻擊中國，停止利用涉疆問題干涉中國內政。



問：日前，北京市宣布解除與捷克布拉格市的友城關係，請問你對此有何評論？



答：2018年11月以來，捷克布拉格市新一屆市政當局主要官員等人，無視國際關係基本準則和國際社會共識，不顧中方嚴正立場和強烈反對，屢屢在台灣、涉藏等涉及中方核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，粗暴干涉中國內政，公然挑戰同北京市的友城關係，嚴重破壞了兩市開展交往的政治前提和基礎，造成惡劣影響。鑒此，北京市已經宣布解除與布拉格市友城關係，暫停雙方一切官方往來。



中方同時也注意到，包括澤曼總統等政要在內的捷克各界有識之士已對布拉格市政當局的錯誤行徑提出譴責。我想強調，推動中捷戰略夥伴關係在相互尊重、平等互利基礎上不斷向前發展符合雙方利益。我們希望布拉格市政當局早日認識並糾正錯誤，為雙方恢復交往與合作創造條件。



問：中方是否認為對新疆的成功治理應歸功於中國政府的治疆政策？



答：剛才我已經說過了，當前新疆政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧，形勢一片大好。中方在新疆採取的預防性反恐和去極端化措施，得到了新疆2500萬各族人民的支持和擁護。事實也證明，這些舉措取得了積極成效。這不僅有利於維護新疆地區的穩定，也為國際反恐實踐作出了貢獻。



問：近來，美國一些官員、議員和媒體圍繞休斯敦火箭隊經理涉港言論引發的風波表示，中方正日益利用市場前景和商業手段操控美國企業，迫使他們放棄自己的價值觀，美國企業應就此作出抉擇。請問中方對此有何評論？



答：近年來，外商在華投資營商環境持續得到改善，中國已經連續多年成為世界各國企業最為青睞的投資目的地之一。具體到美國企業，根據我看到的最新調查數據，97%的受訪美國企業表示在中國市場盈利，74%的中國美國商會成員企業計劃進一步擴大在華投資。如果按照美方某些人的說法，難道這些美國企業都被迫放棄了自己的價值觀嗎？都遭到了中方的操控嗎？



這裡我想強調，中方將一如既往地歡迎包括美國企業在內的外國企業來華投資興業。我們為各國企業在華投資創造良好環境的政策不會改變，保護在華外國企業合法權益的政策也不會改變。



同時，我們也會繼續秉持開放包容的心態，在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上積極與國際社會交流互動，歡迎外國機構和人士來華開展交流與合作。



問：據報道，蘋果公司已經發表聲明，決定下架一款可能幫助香港示威者識別警察行蹤的APP。中方對此有何評論？



答：昨天，我已經就此事作出原則回應。今天，我注意到事情的最新進展。這裡我要重申，近來發生在香港的極端暴力犯罪行為挑戰香港的法治和社會秩序，威脅香港市民的生命和財產安全，破壞香港的繁榮穩定。對於這種極端暴力犯罪行為，理應予以反對和抵制，而不是支持和縱容。



問：報道稱，中方計劃收緊與反華群體有關聯的美國公民赴華簽證申請。你能否確認？



答：昨天我已經回答了這個問題，你可以上網查詢一下。



問：新一輪中美經貿高級別磋商很快將在華盛頓舉行。有報道和分析稱，中方可能願在不觸及核心問題的前提下採取一些具體舉措，比如大量購買美國農產品，以便雙方至少達成一個框架性協議，從而使兩國在下月APEC領導人非正式會議時能進一步談判，達成最終協議。你對此有何評論？



答：關於新一輪中美經貿高級別磋商，前兩天我已作出原則回應。至於磋商的具體情況，建議你向主管部門詢問。



問：有報道稱，在此次中美經貿高級別磋商之前，美國總統特朗普同意允許部分美國公司向華為公司供貨。如果屬實，中方對此舉是否歡迎？



答：中方多次就美方動用國家力量打壓華為等中國企業表明了立場。我願再次強調，美方有關做法既不光彩，也不道德，更是違背了美方一向標榜的“市場經濟原則”。中方敦促美方停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視方式對待中國企業，多做有利於促進中美經貿合作健康穩定發展的事，而不是相反。



問：中國領導人明天即將訪問印度。習近平主席是否將與印度總理莫迪討論克什米爾問題？另外，印度政府已經同意向華為公司分配印度5G臨時頻譜，某家印度企業也表示支持華為。中方對此有何評論？



答：中方在克什米爾問題上的立場是一貫和明確的。關於中印領導人第二次非正式會晤的有關情況，我們會及時發布消息，請你關注。



至於你關心的5G問題，華為公司長期在印度開展業務，為印度的經濟和社會發展作出的貢獻有目共睹。在中國企業參與印度5G建設這一問題上，我們相信印方將基於本國的利益作出獨立客觀的判斷和決定，為中國企業投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。



問：我還有一個關於蘋果公司的問題。蘋果公司稱，已將一款新聞類應用程序Quartz從其應用商店下架，因為該應用程序違反了中國法律。你可否提供更多信息？該應用程序如何違反了中國法律？



答：我沒有聽說過你提到的這一情況。



但我想強調，我們歡迎外國企業到中國來投資興業，但前提是要遵守中國的法律法規，尊重中國人民的民族感情，這是毫無疑問的。