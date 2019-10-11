冬博會開幕在即　今年有何亮點

2019冬博會新聞發布會現場。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月11日電（記者 沈而忱）2019國際冬季運動（北京）博覽會（冬博會）將於10月17日至20日在北京舉辦。昨日（10日），北京市政府新聞辦聯合北京奧運城市發展促進會召開新聞發布會，介紹今年冬博會的亮點及籌備工作進展情況。北京奧運城市發展促進會副秘書長高雲超、國際數據集團中國區副總裁張莉發言，北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉主持，芬蘭駐華大使肅海嵐出席。



高雲超首先總結了去年冬博會的情況，繼而介紹了今年冬博會的亮點和意義。他表示，本屆冬博會延續“冰雪力量”主題，重點突出國際化、產業化和大眾化，力求構建技術、資本、策略全方位加持的國際冰雪產業交流渠道，打造政府、組織、企業多主體聯動的冰雪文化溝通平台，從而拉動中國冬季運動產業發展，促進冬季體育項目普及，同時形成良好的產業環境和文化氛圍，助力2022年北京冬季奧運會的圓滿舉辦。



跟往年相比，本屆冬博會規模更大、關注點更多、輻射面更廣。據介紹，今年冬博會共有三大亮點值得關注。第一，深化國際交流合作。作為全球規模最大、最權威的冰雪產業盛會之一，本屆冬博會吸引了眾多國際權威機構及全球各冰雪強國參與。國際奧委會、冬季運動的國際單項體育組織均給予了大力支持。值得一提的是，今年是“中芬冬季運動年”，芬蘭將作為2019冬博會主賓國。在此契機下，冬博會將在冰雪運動、教育培訓、冬季旅遊等領域，促進國際交流合作，推動海內外冰雪產業全方位協同發展。



第二，助力冰雪產業創新。本屆冬博會將設置國內外初創冰雪企業展示，並舉辦冰雪創業爭霸賽等相關活動，通過冬博會的平台連接國際冰雪產業渠道，引入世界前端產品和服務鏈，為冰雪行業的新興力量提供國際化的展示舞台，搭建資本和產業對接渠道，集結優勢資源打造冰雪孵化專區，推動優質冰雪項目落地。