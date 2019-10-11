中評專論：韓國瑜以九二共識為兩岸路線定錨

韓國瑜10月10日發布兩岸政策白皮書的四項重點。(中評社 高易伸攝 ) 中評社台北10月11日電（評論員 林淑玲）台灣2020大選火熱開打，中國國民黨參選人韓國瑜端出兩岸政策白皮書，蔡英文也在雙十演說提出最新兩岸論述。“韓四點”最大亮點是在排山倒海壓力下勇於提出九二共識，做為向大陸確認雙方政治基礎，爭取兩岸和平發展、穩定繁榮的鮮明符號。



朝野昨天藉由雙十慶典秀出兩岸主張且互相批判，蔡英文主打反一國兩制，販售“芒果乾”；韓國瑜則“馬規韓隨”，“韓四點”沿續馬英九基調，總結內容是“不統不獨不武”，這場藍綠的兩岸論述賽局與過去並沒有太大改變，仍是一場分裂與交流的論戰。



對比藍綠喊出來的訴求，表面上也有幾分相似，兩方都喊出反對“一國兩制”，主軸都未脫“中華民國”、拒統。蔡英文雙十演說全文2135字，“台灣”講23次，“中華民國”說5次，蔡政府還推了一支青天白日旗廣告，要將支持者從深綠、淺綠擴展到中間選民，在第三勢力退出選局後爭食郭粉、柯粉的選票。



但儘管蔡英文自我包裝成“中華民國派”，韓國瑜也高喊不統不獨，兩者不同的關鍵在於“韓四點”的第一點：“堅持一中各表的九二共識”。



韓國瑜這次選舉要不要再提九二共識？在初選勝出後曾引起很大討論，無黨籍“國政”顧問團總召張善政等人當時是持反對態度，他們認為九二共識已被綠營污名化，再提會被扣紅帽不利選情。但顧問團兩岸組學者蘇起、趙建民等人則主張要納入，韓國瑜也很堅持要納入，最後端出的白皮書，九二共識前再加了一中各表，這是吳敦義常掛在嘴上的，亦即國民黨版本。代表韓國瑜與國民黨兩岸論述，並無不同調的問題。



九二共識只有四個字，不論是大陸說的“一個中國原則”，還是國民黨說的“一中各表”，縱有論述方式不同都是一中。重點更在於，這四個字是兩岸雙方行之有年的共同政治基礎，韓國瑜透過兩岸政策白皮書重新確認就表示政治基礎還在，一旦不提了就代表出問題了。國民黨內如王金平等人之前曾高調主張，認為可另立新名詞取代九二共識，這是絕對行不通的，也是不了解兩岸關係所說的外行話。因這不只是要不要“九二共識”這四個字的問題，而是當一方片面更動雙方所認可的政治基礎，就代表這基礎不見了，被某方推翻了，要出大事了！



“九二共識”這四個字就這麼神奇！



台灣一度有人憂心認為，大陸是不是要直接以一國兩制取代九二共識了？大陸領導人習近平十一前夕的國慶招待會致詞談到台灣時，仍重申“我們要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞”。相隔十天之後“ 韓四點”把九二共識擺在第一位，有隔空回應習近平之意，這對於國民黨出手穩定動盪中的兩岸關係無比重要。正如蘇起所說的，他很擔心蔡英文若連任，明年5月後火山會爆發，一發不可收拾。



馬英九任內主張九二共識的壓力還沒現在這麼大，最近在民進黨強力抗中，污名九二共識，炒作香港事件撿到槍的大氛圍下，韓國瑜不畏紛擾以九二共識為兩岸路線定錨，需要鋼鐵般的意志。韓不僅提出有九二共識的“韓四點”，還把創造這名詞的蘇起請出來坐鎮，更展現他的堅定。一如2018九合一選舉期間，綠營追打九二共識，若干藍軍縣市長候選人對兩岸路線閃閃躲躲，深怕綠營抹紅，只有韓敢大聲講出，他就是強烈支持九二共識，因為這是海峽兩岸的交往定海神針。



韓國瑜近月以來，民調一直沒有起色，甚至有輸蔡英文到20多趴的，原因錯綜複雜，其一是他一邊當高雄市長一邊打選戰，一支蠟燭兩頭燒，綁手綁腳，無法大開大閤談高端政策。如今韓擬於下周開始請假投入選戰，從雙十端出兩岸路線的無懼氣勢看來，2018創造韓流那個驍勇善戰，敢直接與民進黨正面決戰的韓國瑜又回來了。他會不會再創去年的韓流奇蹟，從谷底翻身？不能說沒有機會。