伊朗對土耳其在敘利亞領土上軍事行動表示關切

中評社香港10月10日電／伊朗外交部消息稱，伊對土耳其在敘利亞領土上的軍事行動表示關切。



衛星新聞據消息說：“伊朗外交部對土耳其在敘利亞領土上的軍事行動表示關切，考慮到衝突地區平民所面臨的人道主義局勢及持續危險的嚴重性，在此強調土耳其軍隊必須緊急停止襲擊並撤出敘利亞領土。”



伊朗方面還強調，土耳其的軍事行動將在敘造成廣泛的物質和人道主義損失，並提醒說，德黑蘭反對安卡拉的行動。伊朗理解土耳其對本國安全的擔憂，但是，伊朗外交部強調說，不能以軍事行動消除不安。



因此，伊朗外交部補充說，只有在尊重敘利亞領土完整的條件下以和平方式才能解決局勢問題，並指出，德黑蘭與安卡拉和大馬士革雙方都保持著聯繫。



土耳其總統埃爾多安10月9日宣佈在敘利亞北部啟動針對庫爾德工人黨和恐怖組織“伊斯蘭國”的行動。土耳其當天對敘利亞哈塞克省的拉斯艾因市和泰勒艾卜耶德市進行了空襲，隨後宣佈開始地面行動。根據土耳其國防部的最新消息，“和平之源”軍事行動啟動之後，土軍共對敘利亞北部庫爾德人武裝的181個目標進行了打擊。據媒體報道，土耳其對三個敘利亞邊境城市的炮擊造成了8名平民死亡，20人受傷。



敘利亞當局譴責了土耳其在敘北部的佔領政策。