張建宗：香港警隊絕不是孤軍作戰

香港特區政府昨日召開跨部門記者會 中評社香港10月11日電（記者 張心怡）昨日下午，香港特區政府政務司司長張建宗與民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、運輸及房屋局局長陳帆和食物及衞生局局長陳肇始舉行跨部門記者會。張建宗表示，過去四個月來，警隊絕對不是孤軍作戰，背後有整個政府團隊合作發揮功能，確保香港回復平靜。他亦提到，愈來愈多年輕人參與非法集結和暴力行為，截至目前有2379名人士被捕，其中16歲以下有104人，18歲以下有750人。



“自六月至今，香港社會出現了不穩定的情況，暴力行動不斷升級。暴徒投擲汽油彈、到處縱火、襲擊其他市民。”張建宗說，這些無法無天的暴力行為不單嚴重破壞社會秩序、衝擊香港法治，亦威脅廣大市民安全，同時嚴重擾亂普通市民的正常生活，更令正面對下行壓力的本地經濟雪上加霜。



張建宗談到，面對幾乎覆蓋全港的極端破壞行為，政府團隊與各政府部門的同事上下一心、團結一致，日以繼夜全力維護法治及社會秩序、確保市民能夠繼續上班、繼續上學、繼續做生意。警隊同事站在最前線，一直竭盡所能抵抗暴力行為，頂著無比壓力、緊守崗位、捍衛法治、保護香港市民的生命和財產。



陳帆說，自六月以來，一共有四百多組交通燈受到嚴重損毀或干擾，全港九龍、新界合共有二千多組的交通燈，其中損壞主要涉及電源線被截斷，以及燈頭或系統組件被破壞。他呼籲市民無論持什麼意見、用什麼表達方法，都不要破壞公共交通設施，尤其是交通燈的設施，因為每天七百萬名市民都需要出行。



“公共道路設施的損毀亦非常嚴重。大概有四萬二千米的路旁欄杆被拆除，超過二千六百平方米以路磚鋪設的行人路路面被破壞，以及約一千七百個公共道路設施被塗污。”陳帆指出，近日來，暴徒的破壞行動變本加厲，惡意大肆破壞大量港鐵車站。香港每日有超過一千二百萬人次利用公共交通服務出行，當中五百多萬人次使用鐵路，可以看到這些破壞行動嚴重影響正常鐵路服務，亦令廣大市民無法如常出行和生活。



陳帆表示，激進示威者應恢復和平理性，珍惜香港，停止暴力，讓公共交通設施保持正常運作，讓香港市民生活和社會秩序回復正常。



張建宗在記者會上強調，香港實在不能承受長期破壞和爭拗，須要廣大市民的支持，珍惜香港，維護法治及社會秩序，與暴力劃清界線。未來政府會“三條腿走路”：第一，一定要止暴制亂，盡快停止暴力；第二，會廣開言路，公開對話途徑會繼續爭取去做，以加強與市民的溝通；第三，很銳意地處理一些長期積壓的深層次社會矛盾和問題，希望能夠找到一條出路，社會能達成共識。

