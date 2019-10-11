中評關注：為什麼冬博會“永不落幕”？

國際數據集團中國區副總裁張莉。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月11日電（記者 沈而忱）2019國際冬季運動（北京）博覽會（冬博會）將於10月17日至20日在北京舉辦。昨日（10日），冬博會新聞發布會召開，北京奧運城市發展促進會副秘書長高雲超、國際數據集團中國區副總裁張莉介紹了今年冬博會的亮點及籌備工作進展情況。在發布會上，張莉說道，“希望打造一個‘永不落幕’的冬博會。”那麼，冬博會如何能夠“永不落幕”呢？



“永不落幕”有兩方面含義，一是字面意思，意指冰雪運動不僅在冬博會上，更在會展外得到大力宣傳；二是指“以會興產”，通過博覽會的方式來帶動冰雪產業在中國的發展。對於第一層含義，張莉介紹道，本屆冬博會設有四大板塊，分別是展覽展示、論壇、產業交流和配套活動，而關於冰雪產業的城市交流、產業融合、項目推介等活動，在會場之外也在緊鑼密鼓地進行中。例如，在展覽期外，主辦方也會帶著政府和企業，按照不同的需求“走出去”，去冰雪發展強國考察與交流。



關於第二層含義，張莉解釋說，幾乎所有的博覽會都希望能夠“以會興產”，用短短幾天的展覽帶動一個產業的發展，中國的冬季運動在這一點上尤為突出。為實現這一目的，冬博會舉辦了一系列活動，望能切實帶動冬季運動領域的創新，帶動中國冰雪產業的發展。



張莉舉例，冬博會有一系列的產業化活動，比如創業爭霸賽、邀請在冰雪領域的初創企業參展、邀請投資人進行資本、技術與新想法的碰撞與對接、簽約儀式等，希望用資本助力中國冰雪產業發展。另外，還有冰雪領域的商務洽談專區、一系列對接活動等等，希望能夠為中國冰雪運動的產業化發展帶來推動作用。



“不少人覺得冰雪運動是‘貴族運動’，希望在未來幾年發展中，特別是2022年冬奧會的黃金期，冰雪運動能夠變成‘平民運動’。”張莉說，要完成這種轉變，就需要向大眾普及冰雪運動知識，並讓大眾擁有冰雪運動的體驗。在冬博會現場，設有冰壺等冰雪運動的表演和體驗區域，還設有海外極光欣賞、滑雪勝地推介等冰雪旅遊的推廣活動，希望大家能夠更貼近冰雪運動，體驗冰雪運動的樂趣，讓冰雪產業真正走近老百姓。