韓國瑜與13萬民眾同歡　欣賞雙十煙火

韓國瑜出席雙十慶典煙火施放現場。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月11日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜選在雙十慶典這天擴大辦理“潮國慶”系列活動，晚間韓赴大樹舊鐵橋濕地公園跟13萬民眾同歡欣賞煙火。不少女韓粉跟少女一起趴在欄杆上追星，只不過年輕少女追的是偶像歌手“鼓鼓”，而韓粉追的是韓國瑜。當韓現身上台時，“搖滾區”的年輕女孩則笑嘻嘻躁動，女韓粉則大喊“韓市長加油”。現場頓時凸顯不同年齡層的“追星”行為，形成頗有趣畫面。



韓國瑜晚間7時半抵達大樹舊鐵橋濕地公園音樂會跟現場近13萬民眾同歡慶祝雙十節。大樹舊鐵橋周邊道路從下午開始管制，不少民眾搭乘大眾接駁工具而來，整條道路都是大型客運及遊覽車，讓大樹區充滿了人潮與活力。



韓國瑜首先感謝市府秘書長團隊，以及在地議員吳利成、陳若翠，及所有熱心的好朋友。今晚大家可以看42分鐘的國慶煙火，希望大家乘興而來、快樂而歸。高雄市竭誠安排讓所有來高雄旅遊的朋友、晚上的嘉賓心情快樂，祝福我們“中華民國”生日快樂！



不少來看煙火的民眾攜家帶眷、或三五好友提前卡位，席地而坐就地野餐，一邊欣賞音樂表演、一邊等待晚間8時的煙火施放。不少攤販門前更是大排長龍生意火熱，根據主辦單位宣布，現場人數超過13萬人。



在煙火施放前，韓國瑜也率市府團隊感謝大家支持，同時舉行“點天燈”祝福儀式，該天燈不是真的燃燒天燈，而是以照明氣球的方式呈現，及具效果又環保。

