鐵桿藍羅睿達：宋楚瑜再度參選是政治笑話

陸軍官校專科班校友會理事長、八百壯士執行長羅睿達。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月11日電（記者 李其樺）親民黨主席宋楚瑜10日上午參加台北市府舉辦的升旗典禮，外界也盛傳宋楚瑜可能4度參加大選。對此陸軍官校專科班校友會理事長羅睿達表示，把他（宋楚瑜）當政治頑童和政治笑話看，認為親民黨再不努力、堅定自己的方向目標，極可能失去“國會”席次。



羅睿達為陸軍專科學校7期畢業，分發到憲兵單位服務，服役滿10年退伍。曾擔任退休軍官所組成的反年改團體＂八百壯士＂執行長。10日羅睿達參加泛藍團體所舉辦的雙十慶祝大典，接受中評社專訪。



對於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，與鴻海創辦人郭台銘、宋楚瑜選在雙十慶典會面，未來可能結盟衝刺“國會”席次，是否對國、民兩黨造成影響？



羅睿達表示，不管是郭台銘，還是柯文哲，只要是熱愛“中華民國”，我們都表示尊重，但是繼續讓民進黨這種毀憲亂政的執政黨繼續帶領台灣的話，前途在哪？大家要睜大眼睛，投給把老百姓放在心中的候選人，目前只有國民黨2020參選人韓國瑜具備這個條件。



對於韓國瑜民調落後對手蔡英文，是否會感到焦慮？



羅睿達認為，如果民調可以相信的話，那麼賴清德在民進黨黨內初選就不會出局，民調只是一個參考數據，現在的民調公司10家有8家是綠的，公平性我們不與置評。我們相信一件事，當我們走到街上訪問的時候，支持韓國瑜的人多，還是支持蔡英文的人多？我只想問一下人民，究竟蔡英文除了反送中，究竟對台灣做了哪些事？為何她的民調會高升？



關於韓粉四處攻擊樹敵，連馬英九都成為受害者，藍營憂心韓粉攻擊行為會將原本願意支持韓國瑜的人，推到敵對陣營那方。



羅睿達認為，支持韓國瑜的人不見得都是韓粉，如果把所有不理性的行為歸咎到韓粉身上，對韓國瑜並不公平，會講這些話的人不是綠媒，就是＂1450＂。



羅睿達表示，這場選舉並沒有政見的論述，綠營從頭到尾只有抹黑、抹黑再抹黑，對此我們只能堅定支持立場，不聽不傳，那些不理性的韓粉是否基於熱愛“中華民國”而攻擊馬英九和郭台銘，或者被蔡英文的＂亡國感＂激發出來的憂患意識導致的行為，都很難下達定論。羅睿達盼望，這場選舉是場公平乾淨的選舉，期待藍天再現，藍軍能夠團結起來，把“中華民國”找回來。



