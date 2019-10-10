中國黃金產量已連續12年位居全球第一

中評社北京10月10日電／2018年，中國黃金產量已連續12年、消費量已連續6年位居全球第一。



新華社消息，中國黃金協會會長、中國黃金集團有限公司董事長宋鑫10日在2019中國國際礦業大會上介紹說，縱觀中國黃金發展史，黃金產量從新中國成立初期的年產4噸，到目前的400餘噸；從落後的手工生產，到掌握世界領先的采選技術，成為世界第一的黃金大國。



“雖然中國黃金產量連續多年保持全球第一，但在轉型期也出現了一些問題，如：有的小企業安全環保不達標，有的企業要在自然保護區內退出等，這也導致中國黃金產量連續兩年產量出現下滑，少了50多噸。”宋鑫說。



在宋鑫看來，黃金產量出現下滑是轉型過程中不可避免的。他認為，要穩住黃金產量，一方面，現有企業要全面轉型升級，高質量發展；另一方面，按照“一帶一路”倡議“走出去”，尋找新的發展機會。“具體來說，企業轉型升級必須注重安全環保和社會責任，要依托科技創新這個關鍵手段；‘走出去’要建立開放、包容、合作、共贏的體制機制，在探礦增儲、成本管控、管理效能等方面積極探索，在混合參股、職業經理人等方面努力向先進企業對標對表。”



9日至11日，2019中國國際礦業大會在天津舉行，大會由中國礦業聯合會主辦，主題是“高質量發展，為了全球礦業共同未來”。來自50多個國家和地區的政府官員、專家學者和礦業企業、金融機構的代表共1萬餘人參會參展。