渦軸16發動機成功取得中國民航局型號合格證

中評社香港10月10日電／10月10日，中國航空發動機集團有限公司在第五屆中國天津國際直升機博覽會上召開1300kW級渦軸發動機（渦軸-16）型號取證發布會，宣布該型發動機正式取得中國民航局頒發的型號合格證。渦軸-16發動機完成研製並適航取證對促進中國民用航空發動機及民用直升機領域的發展具有重要意義，發布會上同時簽署了意向訂單。



新華社消息，渦軸-16發動機是中法首次以風險共擔、對等合作方式聯合研製的航空發動機，起飛功率不小於1240kW，重量不超過223.5kg，耗油率（最大連續功率狀態）不大於294g/kW·h，實用升限6000米，可以滿足AC352中型通用直升機或其他7噸級雙發直升機的需要；發動機可靠性高，翻修間隔時間長，平均故障間隔與國際同類產品相當，達到了國際先進民用發動機的水平。



為滿足直升機對動力裝置的需求，2008年，中國航發哈爾濱東安發動機有限公司與法國賽峰直升機發動機公司簽署了《發動機研製、生產、銷售及售後支持合作協議》。雙方按照對等工作份額的原則（各占50%），聯合研製一款先進的渦軸發動機，中方命名為渦軸-16，法方命名為“Ardiden 3C”，中國航發動研所負責中方份額的設計工作。渦軸-16發動機的順利取證將對中國通用航空產業的發展形成有力的支撐，標誌著中法航空高科技領域的務實合作取得了重要成果。



在中國民航局的嚴格審查下，研製團隊按照適航規章和審定程序，完成了全部符合性驗證工作，於2019年10月9日正式取得了型號合格證，證明其設計製造達到了《民用航空適航規定（CCAR-33）》的安全水平，為該型發動機進入市場及保障AC352直升機安全投入運營奠定了基礎。