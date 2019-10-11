中評關注：高屏溪兩岸　韓、蔡在煙火下交鋒

雙十慶典這天，韓國瑜跟蔡英文從兩岸政策再到雙十煙火，都有隔空交火的意味。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月11日電（記者 高易伸）為歡慶雙十慶典，高雄市“觀光局”選在大樹舊鐵橋溼地公園舉辦“舊鐵橋草地音樂會”，陪伴民眾等待施放煙火時光。從10日傍晚開始，大樹區周邊就開始湧現人潮，有將近13萬鄉親參加了這項活動。至此為止，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜在雙十節推動“潮國慶”系列活動可算是相當成功。



無獨有偶，蔡英文傍晚也在大樹舊鐵橋“對岸”的屏東出席一場蔡政府主導的音樂會，且發表演說。兩位2020大選選將，在高屏溪的一北一南，頗有互別苗頭意味，不過這晚韓國瑜並未發表任何政治性的演說，而是把時間交給了民眾、表演樂團與年輕人。



韓國瑜與蔡英文在雙十慶典從早到晚一整天的隔空交火，從高端的兩岸議題、路線與政策攻防，再到貼近市井小民的生活休閒、煙火施放，都讓民眾看到了兩個人政策的差別以及對庶民的態度，而在距離投票僅剩90幾天的時間壓力下，雙十節讓2020選戰正式進入白熱化階段。



這個雙十節，確實是不一般，雙十節在台灣代表的不僅是一個政治符號、一種認同，也代表著韓國瑜與蔡英文在政治主體性認知上的南轅北轍，就像是兩人分別在高屏溪南北兩岸，看著璀璨的煙火，卻懷抱著不同的心。

