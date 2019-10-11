中評關注：郭柯宋同框　他們在算計什麼？

柯文哲在雙十慶典當天與鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜＂同框＂。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月11日電（記者 李其樺）民眾黨主席、台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜選在雙十慶典當天一同參加北市府舉辦的升旗活動。過程中宋、郭先後＂快閃＂拋下柯文哲一人，究竟是趕行程？還是另有用意？這番動作也引發外界廣泛解讀。



首先，郭柯宋選在雙十慶典＂同框＂，活動過程中三人偶有耳語交談，便是藉這樣的公開場合告訴外界，郭柯宋彼此有良好互動，甚至可能在2020大選中互相結盟，合作進軍“立院”，甚至宋楚瑜可爭取郭、柯兩人支持，參選2020同時延續親民黨命脈。



此前柯文哲因為＂挖腳＂親民黨籍市議員黃珊珊接任北市副市長，除了未來有可能接班柯北市長的位置，也引發白、橘兩黨之間矛盾。這次宋楚瑜雖然以台北市政府顧問身分應邀而來，但全程黃珊珊均親自在旁陪同，加上柯文哲親口說宋楚瑜會出席，應是由黃珊珊安排，可見宋楚瑜會參加北市府升旗典禮，實有化解白、橘矛盾的考量，不讓有心人士見縫插針。



其次，親民黨手握2020最後一張門票，外界盛傳宋楚瑜有可能4度參選，因此郭柯宋三人＂同框＂，主要對外界釋出友好訊息，保留未來彼此合作空間。



第三，沉寂多時的宋楚瑜若真要參選2020，其政黨實力和個人影響力均已大不如前，藉著與柯文哲、郭台銘＂同框＂創造話題與吸引媒體關注，未來如果進一步拉攏郭、柯，無論是參選2020，還是藉兩人高知名度和影響力聯手布局“立委”選戰，對宋而言均是利大於弊。



當然，郭柯宋三人能夠＂同框＂，肯定事前大家經過一番算計，沒有無緣無故的同框，自然也沒有無緣無故的不同框，像先前823的柯郭王同框，如今已成過眼雲煙，王金平被閒置一邊。而今天的柯郭宋同框能合作多久，也值得觀察，但整體而言，在各需所需的政治利害下，相比柯、郭這兩位政治新手，他們是玩不過資深政治人物宋楚瑜的。

