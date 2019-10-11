中評現場：談判重開特朗普將見劉鶴

中美貿易談判主將滿面笑容面對媒體 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓10月10日電（記者 余東暉）第十三輪中美經貿高層磋商10日上午9點開始在華府的美國貿易代表署開始舉行。談判重開之前，中方代表團團長、副總理劉鶴表示，此次抱著極大誠意而來，願意推動磋商取得積極進展。美國總統特朗普發推特透露，他將於11日會見劉鶴，從而否定了此前關於劉鶴將於10日提前離開華府的傳言。



中國官方媒體宣布，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊泰澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。



中方代表團主要成員包括商務部部長鐘山，中國人民銀行行長易綱，國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。



中評社記者10日早上在美國貿易代表署大樓外看到，劉鶴在8點55分抵達時，萊泰澤和姆努欽已經迎候在大門外，並迎上前去與劉鶴握手，互致問候。雙方主官都滿面笑容，並一起對著等候已久的媒體記者揮手致意，氣氛顯得相當輕鬆親切。