快評：韓國瑜打綠要害　破解反中、抹紅

中評社快評／國民黨參選人、高雄市長韓國瑜昨天發表“雙十演說”、公布“兩岸政策白皮書”，一天之內發表兩篇重要文告，將兩岸問題講深講透。韓國瑜推出完整的“兩岸論述”，打綠要害，有助破解綠營操弄反中情緒及抹紅。



台灣大選、政權輪替一向是一場民粹大對決，民進黨當局尤好此道，每每在選情落後時以“統獨牌”救命。“操弄統獨”必然導致兩岸關係惡化，這也是三年多來民進黨執政失敗的根源、要害。



韓國瑜的“雙十演說”對民進黨當局的批判十分猛烈、入情入理。韓國瑜所說“台灣人民需要的不是亡國感、而是安全感”、“台灣年輕人需要的是進入職場、而不是走上戰場”，相信能引起共鳴。



韓國瑜的“兩岸政策白皮書”列舉民進黨當局的“對抗政策”對台灣各個方面造成的破壞，包括外交挫敗、和平穩定受威脅、經濟停滯、全民荷包失血等等。韓國瑜提出的改善兩岸關係7項政策主張，具體、可行，經得起考驗。



蔡英文昨天也在“雙十演說”中提出“兩岸論述”，字句雖有不同，繼續對抗的基調不變。以“台獨”民粹去與對岸的政治底線對著蠻幹，這是民進黨一旦繼續執政，台灣必走之路。



藍綠“兩岸論述”在雙十這一天正面交鋒，韓國瑜正努力搶回話語權。去年底的“九合一選舉”結果顯示，“操弄統獨”也有失靈的時候。韓國瑜打中綠營要害，當庶民覺醒、民心思變，反中情緒及抹紅就會失效，起不了作用。