長假經濟背後的杭州底蘊

中評社北京10月11日電／假日經濟，潛力無限。“十一”長假，杭州累計接待遊客1895.37萬人次，同比增長6.7%；實現旅遊收入160.81億元，同比增長6.02%。與此同時，有些“出人意料”的是，西湖景區各景點共迎來中外遊客、市民362.62萬人次，同比減少15.97%。



長假經濟提升，杭州旅遊“擴容”，幾處新晉網紅“打卡地”功不可沒。良渚申遺成功，良渚古城遺址公園全新開園，所帶來的輻射作用，對於杭州假日經濟無疑起到巨大拉動作用。此外，全新改造提升的湖濱步行街精彩亮相，也吸引遊客紛至沓來。長假期間，僅湖濱步行街與南山路，就吸引市民遊客217.22萬人次，成為假日經濟“新寵”。



大數據、人工智能手段在長假經濟中的運用，“導流”作用明顯。旅遊智慧化，服務才會便利化。以這次“十一”黃金周為例，城市大腦多場景的應用、86家景區“20秒入園”，240家酒店“30秒自助入住”，“文化•旅遊專區”在“浙裡辦”APP上線運行，讓出行科學化、景區更有序、旅遊更舒心。未來，充分利用雲計算、物聯網、AR/VR等新技術賦能的智慧旅遊，會讓吐槽越來越少，讚揚越來越多。



杭州已經擁有西湖、大運河、良渚三大世界遺產。“十一”長假，杭州遊客總量上升，西湖景區人數不升反降，一方面，顯示出傳統老牌旅遊景區的溢出效應正在增強；另一方面，更加說明，杭州的旅遊經濟容量巨大，潛力無限。



千方百計做大旅遊經濟，必須充分重視“拐點”效應，力促從傳統上的西湖“一枝獨秀”，逐漸走向百花齊放。杭州是首批歷史文化名城。南宋歷史文化街區、錢塘江兩岸沿線、臨安錢王遺址等人文遺跡不可勝數。此外，數不盡的山水資源、民宿村落，為杭州增添了人文底蘊。重視幾大文化遺產的溢出效應，更要力促各景區連點成線，連線成面，打造一個多層次、多元化旅遊發展新格局，全力擁抱“景區免費、主客共享、城旅融合”的全域旅遊時代到來。



此外，還要繼續深挖人文內涵，提升遊客體驗。任何旅遊產品，都是以內容為王的。以大運河為例，早在2006年12月31日，時任浙江省委書記習近平視察中國京杭大運河博物館時，就強調，“要用好運河這張‘金名片’，進一步強化運河的生態、文化、旅遊、休閑、商貿、居住功能，把運河真正打造成具有時代特征、杭州特色的景觀河、生態河、人文河，真正成為‘人民的運河’‘遊客的運河’。”這些年，運河沿線刀剪劍、扇、傘、工藝美術等國家級博物館相繼建成開館，把“沒有圍墻的博物館”從運河邊“建”到老百姓的生活裡，成為一個鮮活範例。



來源：杭州日報 作者： 塗建敏

