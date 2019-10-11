大華網路報：從蔡英文雙十講話看台海局勢

蔡英文 中評社香港10月11日電／大華網路報今天“點評”專欄說，對比蔡英文三年多前的就職演說及昨天她本屆任內的最後一次雙十節祝辭，其兩岸政策已從謀求和解變成堅持對抗。這就是說，如果她獲得連任，那台海局勢將會不斷激盪激化。在兩岸雙方實力落差加速擴大的形勢下，對抗路線絕無可能使台灣獲利，而且害處會愈來愈大。台灣民眾必須思考除了兩岸對抗之外，難道沒有重回和解互惠的路可走嗎？



蔡英文曾在就職演說中表示，“兩岸之間的對話與溝通，我們也將努力維持現有的機制”；“1992年之後，二十多年來雙方交流、協商所累積形成的現狀與成果，兩岸都應該共同珍惜與維護，並在這個既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展”。



而她昨天的雙十節祝辭，已經全無類似前引的陳述，反而透過指控大陸“以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序”，從而自命台灣“成了守護民主價值陣營的第一道防線”，然後呼籲“捍衛國家主權”。問題是和台灣同屬民主價值陣營的要角日本及美國，分別早在47年前和40年前就與大陸建立了正式外交關係，迄今都不承認蔡口中的“中華民國台灣”是“主權國家”。



那麼台灣衝到美、日防線的前沿位置去和大陸對抗，是否符合自身利益？實在值得朝野深思。何況去年此時，大陸領導人習近平與日本首相安倍已經共同聲明兩國關關係“重回正常軌道”，日本也正醞釀氣氛以迎接習近平明年前去進行國事訪問，完全無意搞壞和大陸的關係。美國雖升高和大陸的鬥爭，但是兩國官方的數十條溝通管道均持續運作，雙方鬥而不破。唯有蔡英文領導的台灣和大陸全無管道毫無溝通，既鬥且破，還挺身甘為美、日先鋒，置台灣於險境。