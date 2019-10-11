走好生態優先綠色發展之路

中評社北京10月11日電／中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。加強生態文明建設、推動綠色發展，是實現高質量發展的題中之義。沒有良好的生態環境，高質量發展無從談起，美好生活也難以實現。習近平總書記指出，探索以生態優先、綠色發展為導向的高質量發展新路子。這為各地推動高質量發展指明了前進方向，提供了根本遵循。



經濟日報發表浙江省中國特色社會主義理論體系研究中心浙江金融職業學院基地魯明川文章表示，所謂高質量發展，是體現新發展理念的發展，其本身要求在發展過程中加強生態環境保護、減少資源能源消耗，滿足人民日益增長的優美生態環境需要。這就要求我們在發展過程中統籌好經濟發展和環境保護的關係，以生態優先為導向實現更綠色、更可持續的經濟發展。一方面，高質量發展是經濟規律與生態規律的有機統一。高質量發展既要“發展”，又要“高質量”。高質量發展要求摒棄高投入、高能耗、高污染、高排放的傳統經濟增長方式，轉為低投入高產出、資源能源消耗少、生態效益高的資源節約型和環境友好型發展方式，實現經濟發展和生態保護的和諧統一。另一方面，高質量發展是經濟發展與人民幸福的有機統一。良好生態環境是最普惠的民生福祉，優美的生活環境關涉人民群眾的生命健康和生活質量，直接影響人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。高質量發展既是妥善解決發展不充分、不平衡問題的重要方式，也是滿足人民美好生活需要的重要途徑。此外，高質量發展是經濟財富與自然財富的有機統一。綠水青山既是自然財富、生態財富，又是社會財富、經濟財富。生態環境保護和經濟發展是辯證統一的關係。良好生態本身蘊含著無窮的經濟價值，能夠源源不斷創造綜合效益，促進經濟社會可持續發展。高質量發展既要創造更加豐富的經濟財富，又要維護好人類賴以生存的自然財富，實現二者的有機統一。



文章提出，當前和今後一個時期，如何走好生態優先、綠色發展之路，更好推動高質量發展？關鍵要找准三個著力點：



其一，產業綠色化和綠色產業化是必由之路。一方面，要加快形成綠色發展方式，淘汰落後產業和產能，推動產業綠色化。要按照“減量化、再利用、再循環”原則，依據產業鏈的順承關係，培育壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業，推動生產系統和生活系統循環鏈接；以價格機制引導企業生產生態化，促使企業更加注重節能減排和生態環境保護，實現產業布局的生態優化。另一方面，要遵循生態規律，在自然資源和環境的承載能力與範圍內，挖掘生態資源的經濟潛力，將生態要素轉變為生產要素，實現經濟產業、生態環境、社會發展之間的耦合優化。



其二，加快推動科技創新是關鍵所在。科技是推動人類文明進步的重要動力，生態文明離不開科技創新。要按照綠色、循環、低碳的要求，加快科技創新，減少資源的使用和浪費，提高經濟發展質量和效益，推動綠色、可持續發展。積極推行“源頭減量、過程控制、縱向延伸、橫向耦合、末端再生”的綠色生產方式，加強節能、節水、節材、減排的技術改造與升級，促進生產方式綠色化；積極利用人工智能、大數據、雲計算等新技術對傳統產業進行工藝提升、流程再造、管理優化，降低生產與營銷的經濟和生態成本，積極打造綠色經濟產業鏈。



其三，嚴格落實考核機制是重要保障。保護生態環境必須依靠制度、依靠法治。要明確政府、企業的生態保護責任，建立嚴格的考核體系，實現發展與保護的內在統一、相互促進。首先，改變過去單純以GDP為核心的考核體系，強調“生態優先”，構建充分反映資源消耗、環境損害和生態效益的生態文明績效評價考核和責任追究制度，著力解決發展績效評價不全面、責任落實不到位、損害責任追究缺失等問題。其次，制定嚴格的企業污染物排放規範，加強總量控制，遏制企業無度開發與使用自然資源。此外，還要落實領導幹部生態文明建設責任制，對那些不顧生態環境盲目決策、造成嚴重後果的人，必須追究其責任，而且應該終身追責。總之，要嚴格落實各項考核和責任追究制度，切實為探索以生態優先、綠色發展為導向的高質量發展新路子提供重要保障。





