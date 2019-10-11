如何種好自貿區“試驗田”

中評社北京10月11日電／數據顯示，今年前8個月，中國12個自貿試驗區實際使用外資866億元，同比增長23.3%，占比為14.3%。



經濟日報發表記者姚進評論文章表示，自貿試驗區成為吸引外資的重要引擎，與它對標國際高水平開放新要求，推動投資、貿易、金融及監管等改革舉措先行先試分不開。6年來各自貿試驗區共形成了171項可複制可推廣的試點經驗，不但有效帶動了國家營商環境的優化提升，也成為一系列制度創新的“發動機”。



文章分析，如何發揮好自貿試驗區在新一輪改革開放中的“試驗田”作用？湖北的實踐和探索給了我們幾點啟發。首先，繼續推動各自貿試驗區協同發展，加快自貿試驗區相互聯通與集成協調合作，進一步增強自貿試驗區制度創新與改革開放探索的實際效果，發揮示範引領作用。



其次，未來自貿試驗區的制度創新對其發展路徑的精准度、特色化、差別化創新要求將更高。沿海自貿試驗區應推進深化改革，率先形成和完善開放型經濟新體制，吸收全球高端要素和產業集聚；中西部自貿試驗區要通過制度創新持續改善投資環境，加強自身對外部要素的吸納能力，進一步擴大開放准入“門檻”。



最後，自貿試驗區應著眼高質量發展，優先推動與高質量發展階段相配套的重點領域改革。找准解決體制機制問題的關鍵點、先行先試的突破點，以制度創新為核心，加強體制機制改革創新的系統集成，形成更多可複制可推廣的制度創新成果，更好服務全國改革開放大局。

