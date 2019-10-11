大華網路報：又是一篇只會耍嘴皮的雙十演說

中評社香港10月11日電／大華網路報今天專欄文章說，每年的雙十节對民進黨政府來說，應該是很難熬的一天。他們心中沒有“中華民國”，卻又不能不慶祝她的生日，心中煎熬可想而知。尤其是蔡英文，還得在双十节活動中對全民演說，大概也是百般不得已。



今年的双十演說，大概只有一點還值得稱道，就是她提到“中華民國”的次數比以前多，這可能是因為明年就要選舉的緣故。不過，她也暗渡陳倉，一方面把台灣加在“中華民國”後面，另一方面又提“中華民國”在台灣屹立七十年，可見其心理的矛盾。除了提到“中華民國”次數多一點之外，這一篇演說的內容，和她其他的演說一樣，都是耍嘴皮子而已。



這一篇演說，她依舊採取對大陸的敵對立場，把責任都推向了大陸。全篇演說，只聽得到中國二字，不聞大陸二字，顯然就是一種“國與國關係”的心理認知。她用“堅韌之國”來形容“中華民國”，企圖利用過去的記憶來刺激民眾與中國大陸對抗。無可諱言，生活在寶島的民眾的確具有堅毅的特質，也創造了輝煌的成果，尤其是經濟奇蹟，但這些都是過去時空條件下的成績，不是光靠“堅韌”兩個字就能達到這樣的成績。人民堅韌只是必要條件，而不是充分條件。



在我人看來，蔡英文是在濫用人民的堅韌，而且事倍而功少。兩岸對抗，不是只靠人民的堅韌就可以了，更需要有非常堅實的實力。但兩岸的實力對比如何？三年內斷了七個“邦交國”，而且最近是五天內斷“兩國”，更離譜的是，蔡政府竟然只能預告斷交，無能預防斷交。兩岸實力不對稱，卻還想挑起兩岸的對抗做為選舉的操作手段，這樣的心態根本就不夠格來擔任領導人。