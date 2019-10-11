港人北上置業　提防樓價升過龍

中評社香港10月11日電／港澳居民居住證出台已滿一年時間，大灣區各城市面向港人的購房限制也有不同程度放鬆，面對當前價格仍趨穩定的珠三角樓市，港人購房應充分考量政策、交通及價格波動等影響因素。



香港文匯報報道，通過對比大灣區內地9座城市最新樓市均價，香港文匯報記者發現，中山市因深中通道的建設，房價出現大幅上漲。有房地產銷售人員表示，建議港人購買中山樓房時，應預估深中通道通車後的交通便利與樓價升幅是否成正比。



佛山地價已上漲不少



此外，廣州由於土地稀缺、成本上升，一定程度上影響了房企在灣區的佈局。而緊鄰廣州的佛山，一直以來熱衷於土地拍賣，即使設置了限地價、競配建、自銷等超高門檻，依舊擋不住房企拿地熱情。根據克爾瑞數據，2018年全年，佛山土地成交量、成交金額和成交建築面積為粵港澳第一。一定程度上，佛山提前預支了廣佛同城的各種利好。



專家：住東莞方便港人



專家分析稱，隨大灣區基礎交通的不斷完善，東莞和珠海將逐漸成為港人生活定居的窪地城市。“港人前往大陸購房，通常意味會在當地工作生活，良好的交通區位和完善的產業鏈，是落腳城市必不可少的條件。比如擁有眾多製造業、電子信息產業和手機通訊的東莞。”