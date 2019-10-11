“避警地圖”證違法　Google拒下架

“HKmap.live全港抗爭即時地圖”報告警方位置，讓犯罪者有機可乘。網站截圖 中評社香港10月11日電／助黑衣魔伏擊警危害公共安全，葛珮帆促供應商履社責。



香港文匯報報道，協助暴徒交流情報的應用程式“HKmap.live 全港抗爭即時地圖”，經香港網絡安全及科技罪案調查科進行核實後，認為該應用程式違反香港法律，縱容暴徒利用該程式的資訊來伏擊警員，威脅公共安全，以及危害當區居民，供應商已逐步下架，惟Google Play“死撐”繼續讓Android用家下載。民建聯立法會議員葛珮帆認為，該應用程式已被確認危害公共安全，Android及Google必須履行社會責任，全面將該程式下架。



報稱由港人開發的“HKmap.live 全港抗爭即時地圖”，用戶可互相通報消息，以地圖形式顯示警察及警車的位置、催淚彈施放範圍，從而得悉各區的警力分佈。香港網絡安全及科技罪案調查科進行核實後，認為該應用程式可以被用作鎖定和伏擊警察，威脅到公共安全，犯罪分子更可以透過程式的資訊，得悉警力薄弱、缺乏警務人員執法的地區，從而犯案危害當區居民。



“HKmap.live” 的使用已危害到執法人員和香港居民的安全，有違反香港法律之嫌，有供應商已陸續將該程式刪除及下架。不過，其Andriod版本應用程式“HKmap即時地圖”自9月17日至今一直在Google Play Store上架。



葛珮帆昨日表示，“HKmap.live”應用程式會實時顯示警員位置，不法分子可能藉此逃避警方追捕，又或用作追蹤及埋伏警員，有可能影響警方執法、危害警員及公共安全，因此Android及Google應禁止有關程式的使用。



縱暴派議員“包庇” 葛斥本末倒置



她強調，該程式的禍害是鐵一般的事實，但程式開發商及縱暴派議員卻繼續“包庇”，又強詞奪理指該程式被禁是“抹煞科研空間”、未能保障市民安全出行云云，“他們稱只聽警察‘一面之詞’就ban（禁止）唔合理，我認為這種說法本末倒置，非常荒謬，是他們有意抹黑警察。”



“現在守法的大眾市民最怕及要避開的是投擲汽油彈、火燒銀行、‘私了’打市民的黑衣暴徒，不是要避開警察。”她強調，從來只有犯法者才要避開警察，該程式所做的，只是為虎作倀。