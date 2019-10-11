大公報：止暴制亂是區議會選舉的前提

中評社香港10月11日電／大公報11日發表社評說，再過一個多月，將舉行區議會換屆選舉。由於黑色暴亂未有止息跡象，今次選舉注定不平凡，選舉能否公平公正和順利舉行，“港獨”分子會不會全部被剝奪參選資格，存在不少變數，對特區政府而言，堪稱前所未有的挑戰。



社評說，對今次區選的種種擔憂，顯然不是沒有根據。十多名新界跨黨派受打壓的區議會參選人苦主，近日到選管會及政總遞交請願信，要求選管會及政府確保選舉公平公正。據初步統計，有四十六個區議員的辦事處或地區總部遭到暴徒不同程度的破壞，包括圍堵、投擲鐵枝、灌水、縱火、打爛玻璃窗等等。更有辦事處遭暴徒四次以快閃方式搞破壞，有網媒現場直播，但苦主向選管會作出投訴，至今未獲回覆，苦主希望相關部門正視問題，並制定具體罰則。



事實上，黑衣暴徒及幕後勢力幹了這麼多壞事，並非純粹情緒發洩，而是為了選舉奪權。控制區議會、立法會，進而奪取香港管治權，這是顔色革命一早畫定的路線圖。反中亂港“四人幫”總舵主黎智英一再揚言劍指區議會選舉，顛覆建制派掌控大局的現狀。為實現這一圖謀，暴力分子勢必無所不用其極，製造事端，恐嚇或傷害建制派參選人，恐嚇及阻止建制派支持者投票，已在預料之中。有人因為喊了一句“我是中國人”就慘遭毒打，可見暴徒無下限，什麼卑鄙下流的手段都幹得出。能否守住入閘關，是另一個大挑戰。參選資格確認書制度早已推出，但在本屆區議會及本屆立法會選舉過程中，都出現漏網之魚，不少“港獨”分子成功進入立法會及區議會，梁頌恒及游蕙禎在議事堂“辱族宣獨”事件就是例證。今次區議會選舉提名期本月四日已展開，大名鼎鼎的新一代漢奸黃之鋒事先張揚要參選。還有那些申請在各區“光復”遊行的所謂網民，大多是“港獨”同路人，他們對區議會選舉也是躍躍欲試。可以斷言，他們將全力反對確認書制度，一旦被DQ資格，勢必引起暴力反彈。



曾有法官認為，搞事的年輕人出於“關心社會、不為私利”。這如果不是誤解，就是別有用心。“港獨”分子搞“革命”就是“打江山”，實現權力欲的同時，更覬覦議員的尊貴地位及薪高糧准，這不是私利又是什麼？為了將私利變現，他們甚至勾結外部勢力。黃之鋒早前得意洋洋地宣稱，已將各區選舉主任的名單交給美國人，言下之意，一旦選舉主任DQ“港獨”分子的參選資格，不僅面對黑衣人報復，還可能遭到美國制裁。美國國會正在醞釀且極有機會通過的所謂《香港人權與民主法案》，就是為香港反對派政客及暴徒背書。



社評說，既然今次區議會選舉是“顔色革命”的一個重要戰場，鬥爭將異常慘烈，止暴制亂、恢復秩序的壓力巨大。特區政府須審時度勢，作好萬全之策。要大膽使用《緊急法》這柄尚方寶劍，應對一切不測。