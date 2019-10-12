社評：習近平訪南亞　中國南亞關係更上層樓

ANI圖片 中評社香港11月12日電（評論員 彭念）本月11日-13日，國家主席習近平赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤，並對尼泊爾進行國事訪問。這是今年以來中國領導人對南亞的首次最高級別外事訪問，凸顯南亞在中國周邊外交中的重要地位。



在出訪印度之前，習近平主席曾與印度總理莫迪在金磚國家領導人會晤以及上海合作組織成員國元首理事會等多邊機制中會面。而此次習近平主席訪印期間還與莫迪總理進行四次會晤，總計超過五小時。如此密集的高層互訪是中印關係轉圜向好的最佳印證。



除了頻繁的高層交往，中印經貿合作愈發呈現蓬勃發展生機。2018年中印雙邊貿易總額達955.4億美元，同比增長13.2%。中印雙邊貿易連續多年保持增長態勢，中國也持續成為印度的最大貿易夥伴。尤其值得注意的是，在中國大力發展進口貿易的推動下，中國自印度的進口呈現出高速增長態勢，其增速甚至超過了中國對印出口增速。這將使得中印雙邊貿易更加平衡，有助於緩解中印貿易不平衡狀態。



中印雙向投資也隨著雙邊關係的改善而持續擴大。目前，印度已經成為中國企業海外重要的基礎設施合作市場和主要投資對象國之一。截至2018年底，中國在印累計簽訂承包工程合同額已達734.8億美元。中國在印投資呈現逐年遞增趨勢。尤其值得稱道的是，中國手機品牌小米和一加已在印度市場“嶄露頭角”，展示出廣闊的市場發展前景。隨著印度對海外投資的需求上升，中國對印投資必將繼續提升。而中國也會加大對外開放力度，印度企業投資中國的機會也會增多。



大力發展中印經貿合作是當前中印關係的“重中之重”。事實上，儘管中印關係已經大為改善，影響雙邊關係的隱患依然存在。就在中國外交部發佈習近平主席的訪印行程之前，印度就曾在中印邊界地區印方一側舉行軍事演習，印度還收緊了對中國學者的簽證，以表達對中國在喀什米爾爭端中“偏袒”巴基斯坦的不滿。印度國內一些媒體和政客也時常炒作邊界爭端和中巴關係，給中印關係“添堵”。



在這種背景下，繁榮的中印經貿合作將助力莫迪總理“經濟治國”方針，增添其繼續與中國發展友好關係的信心和意願。此外，這也有助於攏住印度工商界，鞏固中印關係的持續改善大勢。



近年來中尼關係的發展突飛猛進。這既得益於尼泊爾獨特而重要的地緣戰略地位，也是中國“一帶一路”倡議的穩步推進使然。尼泊爾夾在中印兩個大國之間，對兩國拓展域外影響力極為重要。正因如此，印度對中尼關係的走進猜疑很重。尼泊爾也是中國西南地區參與推動“一帶一路”倡議的“前沿陣地”，對該地區的經濟發展以及中尼關係的發展至關重要。中尼也簽署了“一帶一路”倡議合作諒解備忘錄。習近平主席時隔23年後再次訪尼無疑會進一步提升尼泊爾的戰略地位，深化中尼在“一帶一路”框架下的合作，推動中尼關係提質升級。



總體而言，習近平主席的南亞之行將鞏固中印關係持續改善態勢，提升中尼關係發展水平，推動中國-南亞關係更上層樓。