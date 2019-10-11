中國導彈驅逐艦抵日　日自衛隊軍官：非常榮幸

2019年4月23日，慶祝中國人民解放軍海軍成立70周年海上閱兵活動在青島附近海空域舉行。這是“太原”號導彈驅逐艦。（新華社） 中評社北京10月11日電／中國海軍“太原”號導彈驅逐艦10日抵達日本神奈川縣橫須賀新港商業碼頭，將參加14日由日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閱艦式活動。這是中國海軍艦艇時隔10年再次訪日，也將是中國海軍艦艇首次參加這一活動。



當地時間上午7時許，海軍太原艦駛入橫須賀附近海域，與前來迎接的日本海上自衛隊艦艇會合。太原艦主桅杆懸掛中日兩國國旗，官兵們在甲板上整齊分區列隊。中國駐日本使領館、在日華僑華人、中資機構代表以及日本海上自衛隊官兵代表300餘人在碼頭舉行了隆重的歡迎儀式。



中國駐日本大使孔鉉佑在儀式上表示，此次太原艦作為和平友好的使者赴日參加海上閱艦式，體現了中方致力於推動中日關係向好發展的友好誠意及與各國加強交流合作的積極意願，將向各界傳遞中國和平發展的堅定信念。防務關係是中日關係的重要組成部分，希望兩國防務部門進一步加強交流溝通，妥善管控分歧，增進安全互信，推動構建契合新時代要求的建設性安全關係，為中日關係持續改善和長期健康穩定發展注入正能量。



海軍某驅逐艦支隊副支隊長宮元鑫表示，今年4月23日，日本海上自衛隊“涼月”號驅逐艦受邀赴青島參加我國舉辦的慶祝人民海軍成立70周年多國海軍活動，與太原艦共同接受了海上檢閱。這次受邀赴日參加國際艦隊閱艦式，太原艦全體官兵將以過硬的素養和優良的作風，充分展示新時代中國軍隊和中國軍人的嶄新風貌。



日本自衛隊海將、橫須賀地方總監渡邊剛次郎在歡迎儀式上表示，非常榮幸太原艦能來參加日本海上自衛隊主辦的閱艦式，這對兩國的防務交流來說意義重大。期待此次交流活動能促進日本自衛隊同中國海軍的友好關係，增進兩國友誼。



由日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閱艦式14日將在日本神奈川縣相模灣海域舉行，除日本外，來自中國、美國、英國、印度、澳大利亞、加拿大、新加坡的10餘艘艦艇將參加閱艦式活動。



（來源：新華社）



