美媒：美國航空稱明年1月將複飛波音737　MAX

中評社北京10月11日電／美媒稱，美國航空公司稱將於2020年1月複飛波音公司737 MAX的航班。這家航空公司10月9日在網上發表聲明稱，它預計今年晚些時候波音737 MAX將通過軟件升級獲得聯邦航空局的重新認證。



據美國“臨界點”網站10月9日報道，波音預計在今年晚些時候向聯邦航空局提交最終版本的認證申請。鑒於此，美國航空公司預計將從明年1月16日起“緩慢地將737 MAX逐漸投入商業服務”，並將“從那一天直到2月份增加對這款機型的使用”。



報道稱，在2018年10月和2019年3月兩起致命墜機事故造成總計346人死亡後，聯邦航空局命令禁飛所有波音737 MAX飛機。這兩起墜機事故都與波音安裝在737 MAX上的一款名為“機動特性增強系統”（MCAS）的軟件有關。



這款軟件幫助這種飛機彌補設計上的不足。但在傳感器受損的情況下，這套系統會迫使機頭向下傾斜，因為它認為飛機處於失速狀態，而這最終會導致飛機俯衝。關鍵在於，飛行員並沒有接受過有關這套系統的正規訓練，不知道如何糾正它可能引發的問題。



報道指出，禁飛命令給各航空公司造成巨大壓力。它們一方面努力使這種飛機退出服務，一方面將消費者受到的影響最小化。美國航空公司在提交給證券交易委員會的一份文件中說，它的機隊目前包括24架波音737 MAX 8飛機，另外還訂購了76架。



報道還指出，對兩起事故正在進行的調查導致所有大型航空公司發布了一連串取消相關航班的聲明。美國航空公司原本只取消了9月3日之前的所有航班，但在聯邦航空局發現這款飛機的飛行計算機存在一個新問題之後，該公司選擇將這款飛機重新投入服務的時間推遲至秋末。



美國航空公司說，停飛這款飛機意味著它每天將取消大約115個航班，這給該公司在2019年第二季度造成高達1.85億美元的損失。該公司說，它將在第三季度財報中提供全年停飛影響的最新情況。



一個飛機乘務員工會組織發布聲明，要求美國航空公司和其他航空公司將安全置於首位。美國職業飛機乘務員協會全國主席洛麗·巴薩尼說：“在複飛之前必須向我的會員保證這款飛機是完全安全的。”職業飛機乘務員協會代表著美國航空公司2.8萬名乘務員的利益。



巴薩尼說：“我們的機組人員和乘客在再次飛行之前理應獲得最高級別的保證。這關乎我們的生命也關乎乘客的生命。”



（來源：參考消息網）