港人開心指數　創10年新低

資料圖 中評社香港10月11日電／在現今社會氛圍下，香港人難以開心。和富社會企業“香港開心D”昨日公布2019香港整體開心指數，結果顯示今年開心指數為6.15，是近10年新低。受訪者對政府施政的滿意程度最低，僅2.73分，較去年下跌1.59分，最不滿事項分別是“政治及社會狀況”、“政府施政”及“治安”。



香港商報報道，調查機構稱，今年9月9至23日在街頭及網上收集了1077份有效問卷，過半數受訪者為正職學生。調查發現以10分為滿分，今年的開心指數平均分只有6.15分，較去年的6.54分低，創10年來新低。



受訪市民對“政府施政”的滿意程度只有2.73分，35歲以下年輕人最為不滿，平均只有2.27分。市民平均對“政治及社會狀況”的滿意程度為3.06分，跌幅最為顯著的是“治安”，在9個月內由6.68分下跌到4.06分。而“住屋狀況”及“居住環境”等過去受關注的議題則輕微下跌0.22分。



此外，調查亦發現有18.1%受訪者患有中度至重度抑鬱，更有3%受訪者幾乎每日都有自殺或傷害自己的念頭。香港理工大學護理學院助理教授林清形容，抑鬱情況正如疫症般蔓延，情況令人擔憂，他呼籲市民如發現自己有異樣，須立即向專業人士求助。



中大民調指逾四成市民想移民



持續4個月的修例風波令社會動蕩，激發移民潮再現。香港中文大學昨公布最新調查發現，逾四成受訪市民有移民或移居外地打算，近一成更付諸行動。政治爭拗太多、社會撕裂嚴重均是最多人提及的增加移民意欲因素，而打算移民者首選目的地是加拿大、澳洲和台灣。



中大香港亞太研究所於9月20至26日以電話訪問707名18歲或以上的市民，42.3%受訪者稱如有機會會打算移民或移居外地，有48.4%受訪市民稱沒有這個打算，另有9.4%受訪市民以“不知道／很難說”回應。受訪者之中，打算移民或移居外地的比例42.3%，較2018年12月的調查結果34%顯著增加，乃近4年來最高紀錄。



有移民或移居意欲的受訪者中，23%近期有為移民或移居做準備。9.6%整體受訪者表示有作準備，相關比例屬近3年以來最高紀錄。有移民或移居意欲的受訪者中，除22.6%不知道或未有決定移民或移居的目的地，最多受訪者提及的移居目的地是加拿大（17.5%）、澳洲（13.8%）和台灣（12.1%）。



受訪市民亦為香港適宜居住和生活程度評分，平均分數為54.4分，較2018年12月的62.1分顯著下降，同樣是近3年來最低分。