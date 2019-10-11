香港10研究所入駐深港國際科技園

10月10日，位於深港科技創新合作區的深港國際科技園、國際生物醫藥產業園、國際量子研究中心等5大園區正式開園(大公報) 中評社香港10月11日電／深港科研合作步伐加快。10月10日，位於深港科技創新合作區的深港國際科技園、國際生物醫藥產業園、國際量子研究中心等深圳5大園區正式對外開園，來自香港6所高校的10個科研機構落戶深港國際科技園，重點包括香港大學病毒學研究所、港中大（深圳）大灣區生物醫藥創新研發中心等；這些科研機構均由業內知名專家學者領銜負責，未來將推出一批科研成果，服務於灣區科技創新。



大公報報道，這批專業園區的啟用旨在加快推進深圳福田深港科技創新合作區、綜合性國家科學中心主陣地建設，打造更具輻射力的“科技創新中心”。



作為新時代深港合作的重大平台，建設深港科技創新合作區是粵港澳大灣區國家戰略的重要組成部分，該建設項目已被深圳市國資委列為“一號工程”。深港科技創新合作區也是粵港澳大灣區唯一以科技創新為主題的特色平台，肩負著服務香港、建設國際科技創新中心和綜合性國家科學中心的使命。而深港國際科技園無疑是福田打造“科技創新中心”的重要一環。



據了解，深港國際科技園作為福保─河套區域唯一新建項目，著力吸引香港、國際重大科研項目和創新型企業項目落地，集聚高端創新資源。



截至目前，已引進港大病毒學研究所、港大─清能院聯合研究中心、國際先進材料與增材製造創新研究院、港中大（深圳）大灣區生物醫藥創新研發中心、港科大腦科學濕實驗室、粵港澳大灣區創新醫藥研發暨轉化醫學研發中心、深港智慧醫療機器人開放創新平台等6所高校的10個科研機構。據介紹，上述科研機構的牽頭人均是業內知名專家學者，未來有望推出一批科研成果服務灣區科技創新。



河套規劃細則待批覆



目前，深港科技創新合作區開發建設進展順利，深港科創公司正加快啟動區建設方案實施和首批項目年內開工。



另據深圳市福田區科技創新局局長張忠暉透露，有關深港落馬洲河套地區共同發展的規劃細則已基本制定完成，目前還有待中央批覆，細則尚未出台主要是考慮到還要與深圳建設綜合性國家科學中心的任務有機結合起來，料出台時間不會太遠。



除了深港國際科技園，是次同時開園運營的還有國際量子研究中心、國際生物醫藥產業園、灣區國際金融科技城、新一代信息技術產業園。