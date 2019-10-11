土耳其跨境軍事行動引發國際憂慮

中評社北京10月11日電／當地時間10月9日傍晚，土耳其總統埃爾多安宣布，打擊敘利亞北部庫爾德武裝的軍事行動正式開始。土耳其國防部宣稱，對敘利亞境內幼發拉底河以東地區的陸上軍事行動也已經開展。土耳其政府在當日晚給聯合國安理會的信中表示，此次軍事行動的目的是防止形成“恐怖主義”走廊並消除對土耳其人民的長期威脅。土耳其駐聯合國代表西尼爾利奧盧在信中稱，此次軍事行動將是“慎重的、負責任的”，且“只針對恐怖分子及其藏身處、避難所、武器車輛和裝備”。



據阿納多盧通訊社報道，到10日為止，土耳其空軍已經對包括恐怖組織的藏身之處和彈藥庫在內的超過180個目標進行了軍事打擊，無人機已經開始執行打擊任務。土耳其陸軍的火力支援緊隨空軍之後也發動了攻擊，多管火箭系統對泰勒艾布耶德和拉斯艾因的藏匿處和彈藥庫進行了打擊。



冰凍三尺非一日之寒，土耳其與敘利亞庫爾德武裝之間的矛盾由來已久，既有利益衝突又有民族矛盾，既有現實鬥爭又有歷史糾葛。



其一，土耳其政府認定敘庫武裝為恐怖組織。土耳其政府認為，敘利亞庫爾德武裝與土耳其境內的庫爾德工人黨關係密切，是庫工黨在敘利亞境內的延伸和分支。庫工黨成立於1979年，被土耳其、美國和歐盟列入恐怖主義名單，其頭目奧賈蘭2005年被捕。庫工黨近年來在土耳其東南部地區頻繁製造恐怖襲擊事件，9月13日土耳其《晨報》還報道稱，當天庫工黨在東南部迪亞爾巴省製作的地雷導致7名林業工人犧牲。而敘利亞庫爾德武裝被認為為庫工黨提供避難、培訓、物資、武器等方面的援助，二者都是土政府重點打擊對象。



其二，土耳其政府認為敘庫參與土耳其國內分裂活動。庫工黨是土政府認定的分裂組織，要求在土耳其東南部省份建立庫爾德民族國家，敘庫武裝則希望在敘利亞北部，沿著土敘邊境建立“庫爾德走廊”。庫爾德是中東地區第四大民族，主要分布於土耳其、敘利亞、伊朗和伊拉克四國交界地帶，人口眾多卻沒有自己的民族國家。土耳其擔心庫工黨與敘庫相互扶持、趁勢做大，對土耳其領土構成威脅。