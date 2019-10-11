經濟發展亮點多韌性足

中評社北京10月11日電／得益於需求旺盛和成本下降，1—8月份，規模以上輕工企業實現利潤總額同比增長9.79%。



成績亮眼，輕工業發展的成色也在趨好，產品科技含量更高，並以更趨均衡的國際市場結構，有力支撐了國家對外貿易發展。



近日，中國輕工業聯合會公布的今年前三季度輕工業經濟運行數據顯示，1—8月，規模以上輕工企業實現營業收入同比增長4.37%，利潤總額同比增長9.79%。



“前8月，輕工業以僅占全國工業13.9%的資產總額，實現了全國工業18.8%的營業收入和19.7%的利潤。”中國輕工業聯合會會長張崇和說，從前三季度數據表現來看，輕工業發展韌性特征顯著，高質量發展成效突顯。



增長穩中有進，發展成色不斷趨好



仔細翻看前三季度輕工業“成績單”，一些主要指標增速均有所加快——



看營收，1—8月份，規模以上輕工企業10.73萬個，實現營業收入12.83萬億元，增長4.37%。在國家統計局統計的92種輕工產品中，有60種產品產量同比正增長，增長面為65.2%。



看利潤，1—8月份，規模以上輕工企業利潤總額7896.89億元，同比增長9.79%，增速較1—7月加快0.51個百分點。在輕工20個主要行業中，有13個行業利潤增速超過10%。



較快增速從哪裡來？

