全國人大常委會開展高等教育法執法檢查

中評社北京10月11日電／全國人大常委會對高等教育法開展執法檢查，對進一步加強黨的全面領導、確保辦學方向，聚焦國家需求、提升服務支撐能力等提出意見。



教育興則國家興，教育強則國家強。從高等教育大國邁向高等教育強國，離不開法律的保障。



今年6月至9月，全國人大常委會對高等教育法開展了執法檢查。總體來看，高等教育法得到有效實施，大多數法律條款得到落實，實現了立法目的，但還存在一些薄弱環節和突出問題。



加強黨的全面領導，確保辦學方向



檢查期間，赴黑龍江省的執法檢查組隨機抽查了一所民辦高校——齊齊哈爾理工職業技術學院。學院黨委書記李虹去年8月擔任專職書記，“學校重大事項都要先開黨委會。學校理事長梁文第是有著40年黨齡的老黨員了，對黨建工作很支持。學校思政課有專職教師，我來這裡已經講了4次黨課。”李虹說。



檢查組成員、全國人大教科文衛委副主任委員杜玉波問梁文第：“以前你們學校沒有黨委書記，現在有了。在你看來，有什麼變化嗎？”



梁文第回答：“自從去年黨委書記來到學校後，學校制訂了一系列規章制度，包括黨委會議制度、黨政聯席會議制度、學院黨委督查督辦工作實施辦法、學院黨委與集團董事局定期溝通協商機制議事規則等，還修改了學院章程。”



在整個交流過程中，檢查組明顯感覺到，在這所學校，黨委和行政領導的關係十分融洽。

