中國海軍“太原艦”抵日將參加海上閱艦式

中評社北京10月11日電／10月10日上午，受邀參加日本海上自衛隊閱艦式的中國海軍新型導彈驅逐艦“太原艦”抵達日本橫須賀港，中國駐日本大使館、華人華僑、中資機構以及日本海上自衛隊官兵代表300餘人在碼頭舉行了隆重的歡迎儀式。這是中國海軍艦艇時隔10年再次訪日，也是首次赴日參加海上閱艦式。



中國駐日本大使孔鉉佑在歡迎儀式上致辭說，此次太原艦作為和平友好的使者赴日參加海上閱艦式，體現了中方致力推動中日關係向好發展的友好誠意，與各國加強交流合作的積極意願，將向各界傳遞中國和平發展的堅定信念。防務關係是中日關係的重要組成部分，希望兩國防務部門進一步加強交流溝通，妥善管控分歧，增進安全互信，為中日關係持續改善和長期健康穩定發展注入正能量。



太原艦是中國自行設計生產的新型導彈驅逐艦，是第10艘服役的052D型驅逐艦，滿載排水量6000餘噸，舷號131，2018年12月入列命名。太原艦此次是應日方邀請，經中央軍委批准，7日上午從舟山某軍港啟航赴日參加由日本海上自衛隊舉辦的國際艦隊閱艦式活動。此次國際艦隊閱艦式由日本海上自衛隊主辦，計劃10月14日在日本東京相模灣海域舉行，將會有來自中國、美國、英國、印度、澳大利亞、加拿大、新加坡等7個國家的10餘艘艦艇，以及日本海上自衛隊多型艦機參加。活動期間，太原艦官兵代表將與日本海上自衛隊和參加活動的各國海軍官兵代表進行禮節性互訪，並舉行艦艇開放、甲板招待會、體育比賽等軍事和文化交流活動，以進一步增強了解互信、弘揚中國文化、傳播和平友誼。



來源：北京日報