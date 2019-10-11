產業對接融合漸成中印企業合作新趨勢

中評社北京10月11日電／得益於經濟快速增長和地理區位優勢，印度正成為中國企業走出去的重要目的地之一。並且，與過去單純的商品進出口貿易不同，如今產業對接和融合漸成中印合作新趨勢。



金發科技是一家中國上市公司，主要從事新材料研發和銷售。2012年，金發科技併購了印度金奈一家改性塑料廠，成立金發科技印度分公司，實現本地化生產。隨後，金發科技又在新德里和浦那擴大生產線。目前，金發科技印度分公司在改性塑料產量和印度市場占有率方面均處於行業領先位置。



改性塑料的功能類似於添加劑，根據塑料最終用途添加改性材料，能夠提高塑料硬度、延展性、耐腐蝕性等多項指標。



“金發在國內的研發投入每年是10億元人民幣，研發人員有200多人，”金發科技印度分公司總經理柏金根說，“我們將國內總部的科研實力充分利用，在印度市場實現快速轉化，這幫助我們在印度市場站穩腳跟，並進一步發展壯大。”



“我們能取得今天的成績，關鍵是找准了雙方的長處，強強聯合，成功將一個虧損企業改造成行業領頭企業。”柏金根說。



在家電製造領域，產業對接融合也成為中印企業合作的主流模式。海爾南亞市場產品總監黃德成說，海爾最初依托貿易策略進入印度市場，但卻失敗了。因為印度市場消費需求不同於中國市場，簡單引入中國商品“不可避免會出現水土不服現象”。