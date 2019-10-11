毒牆屢引發毆鬥　市民自發清牆除禍根

一班愛港市民自攜清潔用具，清走大窩口港鐵站一帶行人天橋的“流膿牆” 中評社香港10月11日電／亂港分子連月大搞所謂“連儂牆”，各區張貼亂港文宣，不僅對社區環境衛生帶來隱憂，更爭端四起。鄭晴隨手舉個例，近日荃灣保良局姚連生中學就有學生因“清牆”爆發打鬥，最後演變成數十名學生暴徒圍校破壞衝擊。



據大公報報道，亦有市民因“牆”鬧上法庭。其中一單係兩個男人於八月七日涉在彩虹“流膿牆”互相推撞，兩人均受傷及被警員拘捕，昨日控方在法庭建議雙方以審訊以外方式了結，“清牆男”同意簽保守行為，但“護牆男”卻拒絕，控方遂繼續起訴他一人，並將正式落案。



“流膿牆”害人不淺，愛護家園的市民連日自發組織清理。昨日上午，一班市民就去到大窩口港鐵站一帶的行人天橋上清牆，眾人攜同清潔用具，又撕又鏟，清走大部分單張，熱心人都希望用雙手做有意義的事，恢復香港乾淨市容。



文宣內容顛倒是非



參與此次清潔活動的張小姐對鄭晴話，自己一早就想出來清理，這次活動凝聚一眾愛港市民，為香港出一分力。她批評所謂“連儂牆”上的文宣內容顛倒是非，混淆視聽，荼毒大眾，擔心長久下去，經過這裡的人會被洗腦，覺得清理是“必須要做的事”。張小姐又話，同佢一樣的愛港市民，絕對不會使用暴力，她相信只有和平、理性，才能維持香港的繁榮穩定。



另一位參與清潔活動的李先生是街坊，他坦言香港現狀令人十分痛心，斥責暴徒令香港變得“烏煙瘴氣”。李先生說，普通市民唯一可以做的，就是幫手清走這些誤導人的單張，參加清潔活動雖然只是“小行動”，卻是“正確的事，好的事”。他還叫鄭晴勸告大家，希望年輕人學懂反省，不要一錯再錯，大家要珍惜香港來之不易的發展成果。