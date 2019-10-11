英若硬脫歐　愛爾蘭央行：將對經濟構成大挑戰

中評社香港10月11日電／愛爾蘭中央銀行表示，英國無協議脫歐將對愛爾蘭經濟構成“巨大挑戰”，讓明年經濟成長率降至只剩0.8%。這是愛爾蘭央行迄今對硬脫歐潛在風險所做的最詳盡預測。



愛爾蘭與英國貿易關係緊密且共享陸地邊界，外界認為愛爾蘭快速成長的經濟，比其他歐洲聯盟成員國更容易受到英國脫歐衝擊。



路透社報道，愛爾蘭央行對英國10月31日在無過渡期下脫歐所做的明年經濟預測，與政府公布國內生產毛額成長率將達0.7%的官方預測雷同。財政部長杜諾荷提出2020年“無協議”脫歐預算時，便是以這個預測為基礎。



然而，愛爾蘭央行對之後的經濟展望較不樂觀，預測在無協議脫歐的情況下，相較於政府預測的2.5%，2021年愛爾蘭經濟成長率將回升至1.9%，失業率將在兩年內攀升至6.9%，而財政部的預測是5.9%。



中央社援引報道，愛爾蘭央行在季度預測更新報告中說：“儘管這類預測必然帶有很大的不確定性，無協議脫歐將構成巨大挑戰，比不脫歐造成更龐大的產出與就業損失。”



愛爾蘭央行說，這是央行首度對愛爾蘭經濟公布兩個如此詳盡的預測，預估如果可以避免無協議脫歐，明年經濟將擴張4.3%、2021年3.9%。



愛爾蘭央行預測，無論如何今年經濟成長率將來到或略低於5%，無協議脫歐對消費、投資、出口與進口造成的不利影響都將在2020年顯現，這4個類別都將出現萎縮。