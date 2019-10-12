王崑義：“庶民起義”能助攻韓國瑜逆轉勝？

王崑義（中評社資料圖） 中評社台北10月12日電（作者 王崑義）從7月15日國民黨“總統”初選之後，韓國瑜面臨黨內有郭、王之亂，外有民進黨“1450”（民進黨網軍代稱）不斷的抹黑、抹紅，再加上他自己被高雄市議會的綠營議員困在議會中，使得韓國瑜的聲勢一再受挫，各方民調都落後蔡英文10%以上，讓藍營群眾憂心忡忡。而10月4日從高雄發起的“內門庶民起義”，已經看見藍營草根自救力量的出現，這是否能幫助韓國瑜絕地大反攻，將起到決定性的作用？



過去一段時間，除了外在因素讓蔡英文撿到槍，以致聲望扶搖直上，但是民進黨攻擊國民黨的策略也是不可忽視的原因，其中最重要的是“兩個拳頭、分進合擊”，也就是利用國民黨中央與韓國瑜的競選總部在高雄的不利整合因素，分頭出擊，讓國民黨亂成一鍋粥，無力應戰。



在這種局面下，民進黨接下來的戰術就是先打“強敵”，再打“弱敵”。“強敵”指的是中國大陸，“弱敵”則是指被議會困住的韓國瑜。至於國民黨中央，因有郭、王之亂，已經自相抵銷力量，無力為韓國瑜解困，這也是韓國瑜的聲勢會逐漸下降的緣故，聲望也被蔡英文漸次拉開。



藍營群眾見到國民黨的亂局，已經按耐不住，從10月4日開始在高雄發起的內門“庶民起義”，看到支持韓國瑜的草根力量，自動自發地舉起“庶民起義”的旗幟，而由彰化田尾鄉響應之後，“庶民起義”將成拯救韓國瑜的決定性力量，也是翻轉國民黨的契機之所在。



那麼什麼是“庶民起義”呢？從去年韓流崛起以後，已經首次看到藍營群眾知道自行動員去支持可以苦民所苦的候選人，不再相信國民黨的舊式菁英還能夠救贖被蔡政府踐踏的底層民眾，特別是國民黨的舊式權貴在看到去年九合一選舉大勝之後，個個都想分佔便宜，而不知民心之所向。所以，這些權貴終究還是要在初選中出局。

