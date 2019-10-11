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習近平向2019中國國際數字經濟博覽會致賀信
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2019-10-11 11:43:54
（圖片來源：人民日報）
中評社北京10月11日電／2019中國國際大數據產業博覽會5月26日在貴州省貴陽市開幕，國家主席習近平向會議致賀信。
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