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習近平向2019中國國際數字經濟博覽會致賀信
http://www.CRNTT.com   2019-10-11 11:43:54


（圖片來源：人民日報）
　　中評社北京10月11日電／2019中國國際大數據產業博覽會5月26日在貴州省貴陽市開幕，國家主席習近平向會議致賀信。
 


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